Νότια Αφρική: Έντεκα νεκροί και 75 τραυματίες σε δυστύχημα σε ορυχείο πλατίνας

Έντεκα εργαζόμενοι σε ένα ορυχείο πλατίνας σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με το αναβατόριο που τους ανέβαζε στην επιφάνεια, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Δευτέρα στο ορυχείο που απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα στα βορειοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ. Σε μια στοά, βάθους χιλίων μέτρων, το αναβατόριο κατέβηκε για να παραλάβει τους εργάτες που είχαν ολοκληρώσει τη βάρδια τους και κατά την άνοδο σταμάτησε αρκετές φορές για να επιβιβαστούν και άλλοι σε άλλα επίπεδα, εξήγησε ο Γιόχαν Τέρον, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Impala Platinum. Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα, «86 εργάτες έστεκαν, όρθιοι, στο αναβατόριο» το οποίο, μετά την τρίτη στάση του, «άρχισε ξαφνικά να κατεβαίνει» με ταχύτητα, πρόσθεσε.

Το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο, διευκρίνισε ο Τέρον.

Ένας χειριστής προσπάθησε να εφαρμόσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας αλλά το αναβατόριο συνέχισε την καθοδική πορεία του και σταμάτησε απότομα μόνο όταν το αντίβαρο έφτασε στην επιφάνεια. Μέχρι τότε είχε κάνει ελεύθερη πτώση από ύψος περίπου 180 μέτρων.

Η πτώση και η στάση ήταν τόσο βίαιες που έντεκα εργαζόμενοι σκοτώθηκαν ακαριαία. Οι υπόλοιποι 75 νοσηλεύονται και οι 14 από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η εταιρεία. Πολλοί από τους τραυματίες έχουν κατάγματα στα πόδια.

Η επιχείρηση ανάσυρσης των θυμάτων έχει ολοκληρωθεί, ανέφερε η εταιρεία που δήλωσε «συγκλονισμένη» από το πολύνεκρο δυστύχημα. Σήμερα το ορυχείο δεν λειτούργησε και ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Στη Νότια Αφρική υπάρχουν κάποια από τα βαθύτερα ορυχεία στον κόσμο και κάποια από αυτά διαθέτουν αναβατόρια που μπορούν να μεταφέρουν έως και 100 ανθρώπους κάθε φορά. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται σε ορυχεία χρυσού, διαμαντιών, άνθρακα και άλλων ορυκτών. Η χώρα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πλατίνας στον κόσμο. Τα δυστυχήματα στα ορυχεία δεν είναι κάτι το σπάνιο και δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο, ωστόσο η ασφάλειά τους έχει βελτιωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 50 εργάτες έχασαν τη ζωή τους το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

