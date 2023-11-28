Η Ισλαμική Τζιχάντ λέει ότι απελευθέρωσε ομήρους

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος της Ισλαμικής Τζιχάντ, ανέφερε στον λογαριασμό της στο Telegram την Τρίτη ότι παρέδωσε «μερικούς πολίτες κρατούμενους» στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής με το Ισραήλ, αναφέρει το Reuters.

Το Al-Jazeera TV μετέδωσε πλάνα από τη διαδικασία παράδοσης λέγοντας ότι μέλη τόσο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς όσο και της Ισλαμικής Τζιχάντ ήταν παρόντα στο σημείο.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδαν μασκοφόρους και ένοπλους μαχητές, μερικούς από τη Χαμάς και άλλους από την Ισλαμική Τζιχάντ, να παραδίδουν τους 12 ομήρους σε αξιωματούχους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.



Πηγή: skai.gr

