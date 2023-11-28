Αποφυλακίστηκαν 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και αναχώρησαν για τη Δυτική Όχθη

Τριάντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, όλοι τους γυναίκες και νέοι κάτω των 19 ετών, απελευθερώθηκαν απόψε από τις ισραηλινές φυλακές, αφότου η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ απελευθέρωσαν δέκα Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται το λεωφορείο που μετέφερε τους Παλαιστίνιους να αναχωρεί από τη φυλακή Όφερ με προορισμό την πόλη Μπεϊτούνια της Δυτικής Όχθης.

Καθημερινά, από την περασμένη Παρασκευή, η Χαμάς απελευθερώνει περίπου 10 Ισραηλινούς ομήρους, γυναίκες και παιδιά που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου από το Ισραήλ. Σε αντάλλαγμα, οι ισραηλινές αρχές απελευθερώνουν τριπλάσιο αριθμό Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Πηγή: skai.gr

