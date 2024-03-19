Την ανάγκη η ΕΕ να επενδύσει περισσότερο στην αμυντική βιομηχανική της βάση καθώς και να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει περισσότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μιλώντας σε εκδήλωση του Euronews στις Βρυξέλλες και ερωτηθείς για άρθρο γνώμης το οποίο δημοσιεύτηκε στον ευρωπαϊκό Τύπο και στο οποίο ανέφερε ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την άμυνα και να στραφούμε σε μια «οικονομία πολέμου».

Επίσης, σημείωσε ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι «αντιμετωπίζουμε σοβαρή απειλή με την απόφαση που έλαβε η Ρωσία να εισβάλει στην Ουκρανία. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ΕΕ έκανε αυτό που έπρεπε αμέσως, υποστήριξε την Ουκρανία, επέβαλε κυρώσεις στις Ρωσία, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα.

Τέλος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνουν συγκεκριμένα βήματα για παροχή περισσότερου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, περισσότερη οικονομική υποστήριξη και να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα εάν χρειάζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.