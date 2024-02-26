Την απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης της νέας ΚΑΠ και η ολοκλήρωσή της πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, έλαβε το συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά και τις πιέσεις που άσκησε με όλα τα προσφερόμενα μέσα η Αθήνα.

Η Ελλάδα, μετά την αποδοχή των περισσοτέρων προτάσεων που έκανε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα για την υιοθέτηση περισσοτέρων τεχνικών βελτιώσεων αλλά και δομικών αλλαγών στη νέα ΚΑΠ, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.

Ταυτόχρονα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski, αναγνώρισε την ανάγκη αλλαγών και τόνισε ότι πρέπει να επιδειχθεί ευελιξία απέναντι στους αγρότες και όχι τιμωρητική διάθεση.

Μετά το πέρας του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ ο ΥπΑΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε:

«Η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας των «27» έκανε ένα πρώτο γενναίο βήμα και μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο ανέδειξε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για σοβαρές τεχνικές βελτιώσεις στη λειτουργία της ΚΑΠ, υιοθετώντας, παράλληλα, πολλές από τις προτάσεις που υπέβαλε η χώρα μας.

Αποτελεί ομόφωνη θέση του Συμβουλίου ότι χρειάζεται περισσότερη απλούστευση και ευελιξία για την εφαρμογή των ΚΓΠΚ ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους.

Η Βελγική προεδρία έχει κάνει ένα πρώτο μεγάλο βήμα, αλλά η προσπάθεια για βελτίωση της ΚΑΠ πρέπει να συνεχισθεί.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα την προσπάθεια για περισσότερες τεχνικές βελτιώσεις αλλά και για δομικές αλλαγές προς όφελος των αγροτών μας.

Αξιοποιούμε όλες τις συνεργασίες, και ειδικότερα μέσα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στην συμμαχία των 9 ευρωπαϊκών χωρών του Νότου (EU MED 9), με μεθοδικό τρόπο, πιέζουμε ώστε να επιτύχουμε και δομικές αλλαγές στην ΚΑΠ 2023-2027».

Η δήλωση του Επιτρόπου Janusz Wojciechowski:

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι προτίθεται να προτείνει αύξηση της κρατικής βοήθειας ήσσονος σημασίας (de minimis) στους αγρότες, όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, παράταση του ισχύοντος προσωρινού πλαισίου κρατικής βοήθειας και των αυτόνομων μέτρων για Ουκρανία για την περίοδο 2024-2025, αλλά και τη μετατροπή στο μέλλον ορισμένων περιοριστικών όρων (GAEC) που επιβάλλονται στους αγρότες σε προαιρετικά οικoλογικά συστήματα (voluntary eco-schemes), διότι αυτά έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Συνολικά, τόνισε ότι πρέπει να επιδειχθεί ευελιξία απέναντι στους αγρότες και όχι τιμωρητική διάθεση, ενώ έκανε επίσης λόγο για θετική αντίδραση των κρατών-μελών στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Η διαδικασία αναθεώρησης της ΚΑΠ

Στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας όλα τα κράτη συμφωνήσαν για την ανάγκη αναθεώρησης της τρέχουσας ΚΑΠ και υπέβαλαν τις προτάσεις τους.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Βέλγος Υπουργός Γεωργίας David Clarinval δεσμεύτηκε η αναθεώρηση να γίνει με την παρούσα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου.

Τις επόμενες ημέρες η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας πρόκειται να εξετάσει τις άμεσες διαδικασίες για την αναθεώρηση.

Η προεδρία του Συμβουλίου αποστέλλει τις προτάσεις της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχος της Επιτροπής να κάνει την αναθεώρηση στην παρούσα θητεία (πριν τις ευρωεκλογές).

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Ursula von der Leyen, σε συνεργασία με τους αρχηγούς των κρατών μελών πρόκειται να καταλήξουν στο κείμενο της αναθεώρησης.

Η σημερινή μέρα είναι σημαντική γιατί δίνει το πράσινο φως για την έναρξη όλης αυτής της διαδικασίας.

Κατάθεση 19 προτάσεων από την Ελλάδα

Η Ελλάδα, κατέθεσε 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην ΚΑΠ, ενώ ο Έλληνας υπουργός επισήμανε την ανάγκη να ξεκινήσει η συζήτηση και για δομικές αλλαγές.

Μεταξύ των 19 προτάσεων είναι και οι εξής:

-Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων

-Υποστηρίζουμε εξαιρέσεις από τους ελέγχους αιρεσιμότηταςγια τους μικρούς γεωργούς και μη επιβολή κυρώσεων σε κανέναν γεωργό για μη συμμόρφωση με τα Πρότυπα κατά το έτος 2024.

-Τροποποιήσεις για την βιώσιμη μετάβαση και προστασία μικροπαραγωγών

-Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας με βάση τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά, τόσο για το έτος 2024 όσο και μακροπρόθεσμα.

-Ευχέρεια για χρήση του 2% της ΚΑΠ κατά βούλησησε περιόδους κρίσης

-Το γεωργικό αποθεματικό δεν αρκεί να καλύψει όλες τα είδη κρίσεων. Σε επίπεδο άμεσης αντίδρασης,ο Έλληνας υπουργός, είπε ότι έχει διατυπώσει την στήριξή του στον προτεινόμενο από Κροατία adhoc μηχανισμό αξιοποίησης μέρους του προϋπολογισμού των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ.

-Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα.

-Eναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα.

-Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων, καθώς και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων. Όπως είπε, θεωρεί αυτονόητη την επαναφορά του κανόνα Ν+3

-Ενίσχυση της θέσης γεωργών στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Όπως ανέφερε «η επιβίωση των γεωργών μας εξαρτάται πρωτίστως από την ανταγωνιστικότητά τους. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υποβαθμίζουν τη συνεισφορά των γεωργών στην αλυσίδα, ενισχύουν τα μονοπώλια και λειτουργούν αρνητικά για το σύνολο της κοινωνίας που επωμίζεται τεράστιες αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών διατροφής».

Οι προτάσεις των 9 υπουργών Γεωργίας του ΕΛΚ

-Πιο ευέλικτη αιρεσιμοτητα, ιδίως σε σχέση με τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΚΓΠΣ) 1, 6, 7 και 8.

-Πλήρης απαλλαγή των γεωργών που υπόκεινται σε ελέγχους όρων από τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.

-Πλήρης απαλλαγή των μικρών αγροτών (έως 10 εκτάρια) από ελέγχους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις όρων.

-Χαλάρωση των κυρώσεων και των ποινών.

-Καλύτερη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

-Όλες οι νομικές προτάσεις που έχουν επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα, πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή και ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.