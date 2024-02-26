Εννέα υπουργοί Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συνεδρίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες πριν από το συμβούλιο των 27. Σε κοινή τους ανακοίνωση, επισημαίνουν την ανάγκη για διαρθρωτικές λύσεις πριν από τις ευρωεκλογές, στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον αγροτικό τομέα με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

Την ανακοίνωση που υπογράφουν οι Λευτέρης Αυγενάκης (Ελλάδα), Marija Vučković (Κροατία), Sari Essayah (Φινλανδία), Peter Kullgren (Σουηδία), Norbert Totschnig (Αυστρία), Kęstutis Navickas (Λιθουανία), Μarek Výborný (Τσεχία), Jo Brouns (Βέλγιο) και Martine Hansen (Λουξεμβούργο) αναφέρονται τα εξής:

«Οι υπουργοί Γεωργίας του ΕΛΚ συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία της υπουργού Γεωργίας της Κροατίας Marija VUČKOVIĆ, για να προετοιμάσουν το επερχόμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας. Οι υπουργοί συζήτησαν διεξοδικά για τη συνεχιζόμενη κατάσταση κρίσης στον γεωργικό τομέα, που καταδεικνύεται έντονα από τις διαμαρτυρίες των αγροτών σε διάφορες χώρες της ΕΕ τις τελευταίες εβδομάδες. Εξέφρασαν την ανάγκη για γρήγορες και διαρθρωτικές λύσεις για την ελάφρυνση του φόρτου σε έναν τομέα που είναι κρίσιμος για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της ΕΕ ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν επειγόντως τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστούν:

Πιο ευέλικτη αιρεσιμοτητα, ιδίως σε σχέση με τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΚΓΠΣ) 1, 6, 7 και 8.

Πλήρης απαλλαγή των γεωργών που υπόκεινται σε ελέγχους όρων από τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.

Πλήρης απαλλαγή των μικρών αγροτών (έως 10 εκτάρια) από ελέγχους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις όρων.

Χαλάρωση των κυρώσεων και των ποινών.

Καλύτερη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Όλες οι νομικές προτάσεις που έχουν επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα, πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή και ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων».

Η Ελλάδα κατέθεσε 19 προτάσεις για την ΚΑΠ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Έλληνας Υπουργός κατέθεσε 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και επισήμανε την ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία και για τις δομικές αλλαγές που είναι απαραίτητες να γίνουν στη νέα ΚΑΠ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε, ακόμη, ότι αποφασίσθηκε να συνεδριάζει η ομάδα των EUMED-9 πριν από κάθε Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ώστε να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία για τα θέματα που αφορούν τους αγρότες της Ευρώπης.

Αλλά και η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου Μαρία Παναγιώτου σε δηλώσεις της σημείωσε την ανάγκη κοινής πλεύσης των χωρών του Νότου, ώστε να ενισχυθεί η κοινή προσπάθεια για πρακτικές λύσεις στα προβλήματα των αγροτών.

Ακολουθεί η δήλωση του ΥπΑΑΤ Λευτέρη Αυγενάκη (on camera):

«Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση των 9 χωρών της Ευρώπης, το EUMED 9. Σαφώς το κεντρικό θέμα είναι η ανταπόκριση που πρέπει να δείξει η ΕΕ στα πραγματικά, δίκαια αιτήματα όλων των Ευρωπαίων αγροτών. Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους, την αγωνία τους και γι' αυτό τον λόγο παίρνουμε πρωτοβουλίες. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε όλοι μαζί κοινό πλαίσιο προτάσεων για τεχνικές βελτιώσεις στην ΚΑΠ. Ήδη εμείς ως Ελλάδα έχουμε ολοκληρωμένο πακέτο με 19 παρεμβάσεις. Πιθανόν αυτό να εμπλουτιστεί ή να διαφοροποιηθεί. Παρ' όλα αυτά ξεκινάμε με μια βάση. Και βέβαια το επόμενο γενναίο, μεγάλο βήμα είναι οι αναγκαίες δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ΚΑΠ 2023- 2027. Χρειάζεται πολύς δρόμος, υπομονή και καλή συνεργασία. Μέσα από τη συνεργασία αυτή μπορεί να προκύψουν πολλά και σημαντικά από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και κυρίως για τη γεωργία και την αλιεία της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, πριν από κάθε Συμβούλιο Υπουργών, αποφασίστηκε να έχουμε μια αντίστοιχη συνάντηση, ώστε καλύτερα προετοιμασμένοι να δουλεύουμε τα θέματα που αφορούν τον τομέα της γεωργίας και της αλιείας της Ευρώπης».

Ακολουθεί η δήλωση της Μαρίας Παναγιώτου, Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου (on camera)

«Είχαμε σήμερα τη δεύτερη συνάντηση για το 2024 της EUMED 9, μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, καθότι στην ατζέντα μας έχουμε σημαντικά θέματα που αφορούν τους αγρότες μας. Εγώ έρχομαι εδώ έχοντας ως βασικούς πυλώνες αυτά στα οποία στηρίζω τις τοποθετήσεις και αυτά τα οποία ζητάμε να αλλάξουν. Είναι αφενός τα αιτήματα των αγροτών μας γιατί είμαστε σε μια ανοιχτή διαδικασία διαλόγου μαζί τους και μαζικούς πυλώνες που περιγράφονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης "Νίκος Χριστοδουλίδης" που αφορούν το δίκαιο εισόδημα των αγροτών, την ασφάλεια των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου σήμερα αποφασίσαμε ότι θα συναντιόμαστε πριν από κάθε Συμβούλιο. Η Κύπρος είναι η προεδρεύουσα χώρα για το EUMED 9 για το 2024. Οπότε εμείς θα διοργανώσουμε, τους επόμενους μήνες, όλες τις συναντήσεις μας πριν από κάθε Συμβούλιο. Αυτό το οποίο κατέθεσα εγώ σήμερα είναι να κυκλοφορήσει ένα κείμενο, το οποίο θα ετοιμάσουμε εμείς ως μνημόνιο συναντίληψης, να συμφωνήσουμε όλοι για το πως θα γίνονται αυτές οι συναντήσεις μας καθώς επίσης και τις κοινές προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουμε όλοι μαζί για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των αγροτών μας και για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να δώσουμε πρακτικές λύσεις και άμεσα στα αιτήματά τους. Η ισχύς εν τη ενώσει και αυτό το οποίο ξεκινάμε και συνεχίζουμε στην EUMED 9 είναι αυτό που θα ενισχύσει και τις κοινές μας διεκδικήσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις των λοιπών υπουργών που μετέχουν στην EUMED-9

Η παρέμβαση Αυγενάκη στην συνεδρίαση του EUMED-9

Στη συνεδρίαση της EUMED-9 Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση και στις επιπτώσεις της στην αγροτική παραγωγή, ενώ σε ό,τι αφορά τη νεα ΚΑΠ, σημείωσε ότι αν και κάνει σημαντικά βήματα για την κλιματική μετάβαση μακροπρόθεσμα, χρειάζεται σημαντικές μεταρρυθμίσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα έτσι ώστε:

η κλιματική μετάβαση να γίνει με τρόπο βιώσιμο, και να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τους αγρότες μας. Έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη απλοποίησης της ΚΑΠ και μείωσης της γραφειοκρατίας

(να δημιουργηθεί ένα Συλλογικό Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων με αξιοποίηση του 2% της ΚΑΠ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων εκτάκτων φυσικών φαινομένων, όπως αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλία.

Εκτίμηση του Λευτέρη Αυγενάκη είναι ότι οι προτάσεις που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση που γίνεται στο Συμβούλιο ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την προώθηση των κοινών στόχων ως προς πιο γενικευμένες τροποποιήσεις στην ΚΑΠ από αυτές που επιτρέπει το παρόν πλαίσιο.

Η Ελλάδα, κατέθεσε 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην ΚΑΠ, ενώ ο Έλληνας υπουργός επισήμανε την ανάγκη να ξεκινήσει η συζήτηση και για δομικές αλλαγές.

Μεταξύ των 19 προτάσεων είναι και οι εξής:

Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων

Υποστηρίζουμε εξαιρέσεις από τους ελέγχους αιρεσιμότηταςγια τους μικρούς γεωργούς και μη επιβολή κυρώσεων σε κανέναν γεωργό για μη συμμόρφωση με τα Πρότυπα κατά το έτος 2024.

Τροποποιήσεις για την βιώσιμη μετάβαση και προστασία μικροπαραγωγών

Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας με βάση τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά, τόσο για το έτος 2024 όσο και μακροπρόθεσμα.

Ευχέρεια για χρήση του 2% της ΚΑΠ κατά βούλησησε περιόδους κρίσης

Το γεωργικό αποθεματικό δεν αρκεί να καλύψει όλες τα είδη κρίσεων. Σε επίπεδο άμεσης αντίδρασης,ο Έλληνας υπουργός, είπε ότι έχει διατυπώσει την στήριξή του στον προτεινόμενο από Κροατία adhoc μηχανισμό αξιοποίησης μέρους του προϋπολογισμού των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ.

Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών

για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα.

Eναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα.

Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων, καθώς και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων. Όπως είπε, θεωρεί αυτονόητη την επαναφορά του κανόνα Ν+3

Ενίσχυση της θέσης γεωργών στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Όπως ανέφερε «η επιβίωση των γεωργών μας εξαρτάται πρωτίστως από την ανταγωνιστικότητά τους. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υποβαθμίζουν τη συνεισφορά των γεωργών στην αλυσίδα, ενισχύουν τα μονοπώλια και λειτουργούν αρνητικά για το σύνολο της κοινωνίας που επωμίζεται τεράστιες αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών διατροφής».

