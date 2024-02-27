Ελβετία: Οι εργαζόμενοι του δήμου της Ζυρίχης πληρώθηκαν διπλάσιο μισθό λόγω τεχνικού λάθους

Οι εργαζόμενοι στον δήμο της Ζυρίχης (βόρεια Ελβετία) πληρώθηκαν διπλάσιο μισθό τον Φεβρουάριο λόγω ενός σφάλματος στο πληροφοριακό σύστημα, με πολλούς εξ αυτών να υποδέχονται με χιούμορ τα νέα, παρόλο που χρειάστηκε να επιστρέψουν το επιπλέον ποσό.

Περίπου 30.000 υπάλληλοι πληρώθηκαν δύο φορές «τη Δευτέρα το πρωί λόγω ενός τεχνικού λάθους», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η διεύθυνση Οικονομικών της πόλης της Ζυρίχης, με το ύψος των επιπλέον μισθών να ανέρχεται σε 175 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (183 εκατομμύρια ευρώ).

Η τράπεζα που διαχειρίζεται τη μισθοδοσία για τους εργαζόμενους του δήμου ζήτησε συγγνώμη. Εντούτοις, οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τον επιπλέον μισθό που τους καταβλήθηκε, υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου.

Το σφάλμα προήλθε από το λογισμικό ενός παρόχου της Swisscom, που «διεξάγει έρευνα» για το περιστατικό, ανέφερε από την πλευρά της η εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

«Πολλοί εργαζόμενοι αντιμετώπισαν με χιούμορ το περιστατικό», εξήγησε σήμερα η Κλόντια Ναεγκέλι, υπεύθυνη Επικοινωνίας της πόλης στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ορισμένοι ζήτησαν να μάθουν εάν πρόκειται για ένα «πιλοτικό σχέδιο για την καταβολή ενός 14ου μισθού». Άλλοι έγραψαν στην τράπεζα, λέγοντας: «Ευχαριστώ. Να το ξανακάνετε σας παρακαλώ», ανέφερε η ίδια ως παραδείγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.