Με ανάρτησή της στο Χ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην υπερίσχυση της κεντροαριστερής υποψήφιας περιφερειάρχη στη Σαρδηνία.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον υποψήφιό μας, Πάολο Τρούτσου και όλη την κεντροδεξιά συμμαχία η οποία, πάντως, με τα ψηφοδέλτιά της έλαβε και πάλι τις περισσότερες ψήφους από τους πολίτες. Οι ήττες αποτελούν πάντα αιτία στενοχώριας, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να μπορέσει, κανείς, να προβληματιστεί και να βελτιωθεί. Θα μάθουμε κάτι και σε αυτή την περίπτωση», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Τζόρτζια Μελόνι πρόσθεσε, επίσης, ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη νέα περιφερειάρχη της Σαρδηνίας, Αλεσσάντρα Τόντε, για να τη συγχαρεί και να της ευχηθεί καλή σταδιοδρομία.

Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta Presidente della Regione Sardegna, per porgerle i miei auguri di buon lavoro.

Ci tengo a ringraziare Paolo Truzzu e tutta la coalizione del Centrodestra, che con le sue liste si conferma la più votata dagli elettori. Le sconfitte sono… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 27, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

