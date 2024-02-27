Ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες έπεσε σε ταράτσα στην Κολομβία

Τουριστικό ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες, συνετρίβη σε ταράτσα στην Κολομβία δευτερόλεπτα αφού απογειώθηκε, χωρίς ευτυχώς κανείς να χάσει τη ζωή του.

Βίντεο στο οποίο και αποτυπώνεται το σοκαριστικό συμβάν, δείχνει το ελικόπτερο να απογειώνεται και ξαφνικά να περιστρέφεται στον αέρα πριν την συντριβή του πάνω σε ταράτσα.

Οι αρχές διερευνούν εάν το ατύχημα συνέβη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος

Το ελικόπτερο χρησιμοποιούταν για την εκτέλεση τουριστικών πτήσεων πάνω από την πόλη, διάρκειας 12 έως 15 λεπτών.

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής συνεχίζεται.

