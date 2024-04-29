Τη Σαουδική Αραβία επισκέπτεται, σήμερα Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, με σκοπό να συζητήσει τις εν εξελίξει προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Έχει προηγηθεί νωρίς το βράδυ της Κυριακής νέα τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε αυτό το νέο του ταξίδι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής θα εστιάσει στην αποτροπή διάχυσης του πολέμου - εν μέσω φόβων για επικείμενη εισβολή του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Ράφα στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές στην ισραηλινή πολιτική ηγεσίαστην ασφυκτικά γεμάτη από εκτοπισμένους αμάχους νοτιότερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, ο Λευκός Οίκος, μέσω του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Κίρμπι, έκανε γνωστό, το απόγευμα της Κυριακής, ότι το Ισραήλ δηλώνει πλέον διατεθειμένο να ακούσει τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για την επαπειλούμενη επίθεση.«Μας διαβεβαίωσαν ότι δεν θα μπουν στη Ράφα μέχρι να έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί τους τις απόψεις και τις ανησυχίες μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζον Κίρμπι μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο, ABC News.Παράλληλα, σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, Κάιρο, αντιπροσωπεία της Χαμάς.Σύμφωνα με πληροφορίες, από το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο επικαλούνταν ανώτερο αξιωματούχο της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει στην αντιπρόταση του Ισραήλ για εκεχειρία.Οι λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνεται σε αυτή την πρότασηΩστόσο, στις αρχές Απριλίου, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών εστίαζαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 6 εβδομάδων και την απελευθέρωση 40 ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση από ισραηλινές φυλακές Παλαιστίνιων κρατουμένων.Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, Associated Press, Αιγύπτιος αξιωματούχος τόνισε πως οι μεσολαβητές εργάζονται για μία συμβιβαστική λύση προκειμένου να κατορθώσουν να απαντήσουν στις ανησυχίες και των δύο πλευρών, αλλά και να προετοιμάσουν το έδαφος για περαιτέρω συνομιλίες με στόχο τη λήξη του πολέμου.Ωστόσο, από την πλευρά του, το Κατάρ – που επανεξετάζει τον βασικό ρόλο του στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – δεν φαίνεται αισιόδοξο για την έκβαση των συνομιλιών.Όπως δήλωσε, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών και σύμβουλος του πρωθυπουργού της χώρας, Μαζέντ αλ-Ανσαρί, παραχωρώντας μία σπάνια συνέντευξη σε ισραηλινό Μέσο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα, Haaretz, «ελπίζουμε, με τη βοήθεια των διεθνών εταίρων μας, ότι μπορούμε να πιέσουμε και τις δύο πλευρές προς συμφωνία, όμως, αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε και από τα δύο μέρη είναι έλλειψη αφοσίωσης στη διαδικασία».Ήδη στο Ριάντ την Κυριακή διεξήχθησαν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και Ιορδανία. Υπό τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, οι ομόλογοί του από την Αίγυπτο και την Ιορδανία μαζί με διπλωμάτες από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από την Παλαιστινιακή Αρχή συζήτησαν για κατάπαυση του πυρός αλλά και για τις προσπάθειες ίδρυσης Παλαιστινιακού Κράτους.Την ίδια στιγμή, όμως, πίσω στο Ισραήλ - και όσο οι υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου εκφράζουν δημοσίως τα αιτήματά τους για τους όρους που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη συμφωνία για εκεχειρία - ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας, Χέρτζι ΧαλεβίΑπό την πλευρά του, μιλώντας το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, απηύθυνε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες τονίζοντας ότι μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να βοηθήσει να αποτραπεί «η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του παλαιστινιακού λαού», η επίθεση δηλαδή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Ράφα.

