Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο διερευνά σήμερα την προσφυγή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) σχετικά με την κατ΄επανάληψη καταψήφιση των βουλευτών της για τις θέσεις των προέδρων Επιτροπών του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Μέχρι πρόσφατα, η ανάδειξη των προέδρων κοινοβουλευτικών Επιτροπών θεωρείτο διαδικαστική υπόθεση και ολοκληρωνόταν χωρίς προβλήματα, με απλό διορισμό από τα κόμματα. Ψηφοφορία προβλέπεται μόνο στην περίπτωσή ένστασης. Μετά τις εκλογές του 2021, στην AfD αναλογεί η προεδρία των Επιτροπών Εσωτερικών, Υγείας και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Μέχρι τώρα ωστόσο δεν έχει καταστεί εφικτό να καλυφθούν οι θέσεις από βουλευτές της AfD, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφιζαν τους υποψηφίους της.

Το Δικαστήριο καλείται τώρα να αποφανθεί εάν με αυτόν τον τρόπο παραβιάζονται τα δικαιώματα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Εναλλακτικής για την Γερμανία. Η ομάδα έχει πάντως ήδη χάσει την επείγουσα προσφυγή που κατέθεσε το 2022 ζητώντας από το Δικαστήριο να της επιτρέψει να ορίσει προέδρους εν αναμονή της οριστικής απόφασης. Υπό διερεύνηση βρίσκεται ήδη μία ακόμη προσφυγή της AfD στην Καρλσρούη, για την καταψήφιση του βουλευτή της Στέφαν Μπράντνερ, ο οποίος κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήταν υποψήφιος για την θέση του προέδρου της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων στην Bundestag, αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί. Ο κ. Μπράντνερ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής, όταν, μετά την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στο Χάλε, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, αναρτούσε συνεχώς αντισημιτικού περιεχομένου σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.