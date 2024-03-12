Δεκαπέντε χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, πάνω από 270 φάκελοι, 100 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και μια διαδικασία που διεξάγεται αναγκαστικά στο φουαγιέ του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου του Μίνστερ, γιατί δεν επαρκούν οι ήδη υπάρχουσες δικαστικές αίθουσες.

Κάπως έτσι περιγράφουν γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τη δίκη που διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό, μετά την έφεση που άσκησε η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατά της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος.

Αιτία ο χαρακτηρισμός του κόμματος, το 2021, ως ύποπτου για ακροδεξιά δράση από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος με έδρα την Κολωνία. Ο επίμαχος χαρακτηρισμός αποτέλεσε νομιμοποιητική βάση για την παρακολούθηση από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες μελών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

AfD: «Πολιτικά υποκινούμενη» η δίκη

Το δικαστήριο του Μίνστερ εξετάζει επίσης και τις επιμέρους υποθέσεις της Νεολαίας της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία επίσης έχει χαρακτηρισθεί ως πιθανώς ακροδεξιά , αλλά και της εθνικιστικής «Πτέρυγας» του κόμματος, η οποία έχει κατηγοριοποιηθεί από την ίδια Υπηρεσία ως «μετά βεβαιότητας ακροδεξιού χαρακτήρα».

Παρόντες στο Μίνστερ δεν είναι οι δύο συμπροεδρεύοντες της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, επικαλούμενοι την εβδομάδα Ολομέλειας στο γερμανικό κοινοβούλιο στο Βερολίνο, τό κόμμα όμως εκπροσωπείται από άλλα κορυφαία στελέχη του.

Η AfD επιμένει να κάνει λόγο για μια δίκη με πολιτικά κίνητρα, ενώ εκπρόσωποι του κόμματος προσπαθούν να πείσουν τους δικαστές, αλλά και την κοινωνία ότι η λειτουργία του κόμματος συνάδει με το Γερμανικό Σύνταγμα. Κι όλα αυτά την ώρα που στην τελευταία δημοσκόπηση Deutschlandtrend για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου ARD, το κόμμα καταγράφει μικρή δημοσκοπική πτώση στο 18% (από 20 έως και 22% τους προηγούμενους μήνες), αν και παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση.Αντίθετα συνταγματολόγοι εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να ανατραπεί η πρωτόδικη απόφαση που έδινε πράσινο φως στην Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος να συνεχίσει τους ελέγχους της.

BR: 100 ακροδεξιοί συνεργάτες στη Μπούντεσταγκ

Στο μεταξύ, νέες αποκαλύψεις από μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας (BR) φέρνουν στο φως επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία για τη «σκιώδη» κοινοβουλευτική δράση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, που προέκυψαν από διασταύρωση πληροφοριών μέσα από βάσεις δεδομένων των μυστικών υπηρεσιών, περίπου 100 κοινοβουλευτικοί συνεργάτες των 78 βουλευτών της AfD φέρονται να είχαν ή να έχουν ακόμη ακροδεξιά δράση ή ύποπτες διασυνδέσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η δημοσιογραφική έρευνα αναφέρει ότι συνολικά περίπου 500 άτομα συνεργάζονται άμεσα ή έμμεσα με εκλεγμένους βουλευτές της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Κ.Ο. του κόμματος υποστηρίζει πάντως ότι απασχολεί συνολικά 182 κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.

Ορισμένοι μάλιστα φέρονται να σχετίζονται με νεοναζιστικές ομάδες, να είναι φίλα προσκείμενοι στο αμφιλεγόμενο κίνημα των «Ταυτοτικών» ή να είχαν διασυνδέσεις με τους «Πολίτες του Ράιχ», οργάνωση που θεωρείται τρομοκρατική, δεδομένου ότι σχεδίαζε την κατάλυση της γερμανικής συνταγματικής τάξης διά της βίας.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

