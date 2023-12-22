Λευκός Οίκος: Το Ιράν εμπλέκεται στις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Το Ιράν «ενεπλάκη βαθιά» στον σχεδιασμό των πρόσφατων επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστήριξε σήμερα, Παρασκευή, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Οι πληροφορίες που παρείχε η Τεχεράνη ήταν κρίσιμης σημασίας ώστε οι Χούθι να βάλουν στο στόχαστρο τα πλοία, υποστήριξε η Άντριεν Γουάτσον σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι το Ιράν προσπαθεί να αποτρέψει αυτήν την επικίνδυνη συμπεριφορά των Χούθι» πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, που έχουν συγκροτήσει έναν διεθνή συνασπισμό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, διεξάγουν «εντατικές διαβουλεύσεις με τους συμμάχους και τους εταίρους τους» όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτές τις επιθέσεις, ανέφερε εξάλλου η εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

