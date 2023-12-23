Στο κοιμητήριο Περ Λασέζ (Père – Lachaise) του Παρισιού υπάρχει ένας τάφος που προσελκύει χιλιάδες γυναίκες για έναν παράδοξο λόγο.

Ο Victor Noir (Βίκτορ Νουάρ) ήταν ένας δημοσιογράφος που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Μετά θάνατον έγινε διάσημος για τον τάφο του παρά για τη δουλειά του

Το άγαλμα σε φυσικό μέγεθος του εκλιπόντος Noir - σε στάση ανθρώπου που μόλις έχει πέσει νεκρός από πυροβολισμό - πιστεύεται ότι φέρνει επιτυχία στον έρωτα, καλή σεξουαλική ζωή και γονιμότητα. Γιαυτό και τα χείλη και η περιοχή των γεννητικών οργάνων στο παντελόνι του μπρούτζινου γλυπτού γυαλίζουν πλέον από το «τρίψιμο» χιλιάδων (γυναικείων κυρίως) χεριών.

Το 2004, χτίστηκε ένας φράχτης γύρω από τον τάφο για να εμποδίσει τις γυναίκες να αγγίξουν το άγαλμα, αλλά μετά από πολλές διαμαρτυρίες κατεδαφίστηκε.

Victor Noir’s grave in Père - Lachaise cemetery by Patrick Magaud, 1984. Noir is perhaps more famous for his death and grave than work. He was a journalist who was shot dead; the grave consists of a full-sized bronze statue of the man lying down as if he had just been shot.



Ποιος ήταν ο Νουάρ

O Victor Noir ήταν ένας Γάλλος δημοσιογράφος που πέθανε στα τέλη του 19ου αιώνα.

O Noir έζησε στο Παρίσι και έγραψε κείμενα πολιτικά, υπερασπιζόμενος με πάθος τις δημοκρατικές του αξίες. Το 1870, ο Πρίγκηπας Pierre Bonaparte τον προκάλεσε σε μάχη με όπλα και στο τέλος, τον σκότωσε.

Στην κηδεία του στην στη γενέτειρά του, Neuilly, τιμήθηκε ως αγωνιστής της δημοκρατίας, με σχεδόν 100.000 άνθρωποι να τον αποχαιρετούν και να προσκυνούν τον τάφο του.

Στα τέλη του 19ου αιώνα- μετά την ίδρυση της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας- η σωρός του μεταφέρθηκε τιμητικά στο κοιμητήριο Perre Lachaise στο Παρίσι και ο γλύπτης Jules Dalou φιλοτέχνησε στη μνήμη του ένα άγαλμα - με μια γενναιόδωρη διακόσμηση από τον καλλιτέχνη στα επίμαχα σημεία.

Καμμία πραγματική σχέση δηλαδή ηφήμη που απέκτησε το επιτάφιο - προικισμένο ομολογουμένως - άγαλμα με το σεξ.

