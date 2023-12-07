Η Αίγυπτος πιέζει να επιταχυνθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Αίγυπτος προσπαθεί να επιταχύνει την παροχή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος, αφού η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα μετά το τέλος της εκεχειρίας, την 1η Δεκεμβρίου, έχει μειωθεί δραστικά.

Ο Ντίαα Ρασουάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας Πληροφοριών, τόνισε εξάλλου ότι η Αίγυπτος δεν θα δεχθεί ποτέ την απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που, λόγω των επιχειρήσεων του Ισραήλ, οι κάτοικοι του θύλακα ωθούνται νότια προς τα σύνορα με την αιγυπτιακή χερσόνησο του Σινά.

Ο Ρασουάν πρόσθεσε ότι το Κάιρο εκτιμά πως οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν στόχο να ωθήσουν τους Παλαιστίνιους προς την Ιορδανία.

Μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, το πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, είναι το μοναδικό σημείο από το οποίο μπορούν να εισέρχονται στον θύλακα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, φάρμακα, νερό και καύσιμα.

Ο αριθμός των φορτηγών που περνούν καθημερινά από τη Ράφα έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες και πλέον λιγότερα από 100 εισέρχονται στη Γάζα, έναντι σχεδόν 200 ημερησίως που έφταναν στον παλαιστινιακό θύλακα τις επτά ημέρες που διήρκεσε η εκεχειρία.

Χθες Τετάρτη 80 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια και 69.000 λίτρα καυσίμων εισήλθαν στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η Αίγυπτος, όπως και ο ΟΗΕ, πιέζουν το Ισραήλ να επιταχύνει τη διαδικασία ελέγχου των φορτηγών που μεταφέρουν βοήθεια, στο πλαίσιο της οποίας τα οχήματα πηγαίνουν στα σύνορα Αιγύπτου- Ισραήλ για να υποβληθούν σε ελέγχους προτού επιστρέψουν πίσω στη Ράφα.

