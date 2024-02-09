Την Μεράλ Ντανίς Μπεστάς «κατεβάζει» για τον δήμο Κωνσταντινούπολης το DEM

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM παρουσίασε σήμερα τον δικό του υποψήφιο για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης, με τον κίνδυνο να δει, στις δημοτικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στα τέλη Μαρτίου, την τουρκική μεγαλούπολη να διαφεύγει από την αντιπολίτευση που την είχε κερδίσει το 2019.

Το κόμμα, η τρίτη πολιτική δύναμη στη χώρα, είχε υποστηρίξει τότε τον υποψήφιο του κυριότερου αντιπολιτευόμενου κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), απέναντι στο ισλαμoσυντηρητικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Μεράλ Ντανίς Μπεστάς, βουλευτίνα Ερζερούμ (ανατολική Τουρκία), θα είναι υποψήφια του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Κόμματος Ισότητας των λαών και της δημοκρατίας (DEM), Αϊσεγκιούλ Ντογάν.

Ηλικίας 56 ετών, η Μεράλ Ντανίς Μπεστάς εργάστηκε για χρόνια ως δικηγόρος ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα προτού εκλεγεί τέσσερις φορές βουλευτίνα με το φιλοκουρδικό κόμμα από το 2015.

Σύμφωνα με το σύστημα συμπροεδρίας το οποίο έχουν εμπνευστεί από τους Γερμανούς Πράσινους, που ισχύει για όλους τους εκλεγμένους του κόμματος, ο Μουράτ Τσέπνι, πρώην βουλευτής, θα είναι συνυποψήφιός της.

"Είμαστε ένα αρκετά ισχυρό και έμπειρο πολιτικό κίνημα ώστε να μην περιοριζόμαστε από άλλους σχηματισμούς", δήλωσε η Ντογάν αιτιολογώντας την απόφαση του κόμματος.

Η Μπασάκ Ντεμιρτάς, σύζυγος του πολύ δημοφιλούς συμπροέδρου του κόμματος Σελαχατίν Ντεμιρτάς, που είναι φυλακισμένος από το 2016 και έχει αποσυρθεί επίσημα από την πολιτική, είχε αναφερθεί ως πιθανή υποψήφια στην Κωνσταντινούπολη.

Όμως η Ντεμιρτάς ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα έπειτα από διαβούλευση με το κόμμα της.

Οι αντιτιθέμενοι σε μια υποψηφιότητα του κόμματος DEM στην Κωνσταντινούπολη κατηγορούν το φιλοκουρδικό κόμμα ότι διευκολύνει μια ενδεχόμενη νίκη του AKP στερώντας τον απερχόμενο δήμαρχο του CHP Εκρέμ Ιμάμογλου από την υποστήριξη των Κούρδων εκλογέων.

Ο Ιμάμογλου είχε κερδίσει την πόλη το 2019 χάρη στην υποστήριξη του Καλού Κόμματος (Iyi -- δεξιά) και την έμμεση εκείνη του φιλοκουρδικού κόμματος, που είχε αποφασίσει να μην παρουσιάσει υποψήφιο ώστε να μην διαιρεθούν οι ψήφοι της αντιπολίτευσης σε αυτή την πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων όπου ζει μια σημαντική κουρδική κοινότητα.

Όμως πολλοί Κούρδοι εκλογείς δεν έχουν συγχωρέσει τη στάση του CHP, που στράφηκε εναντίον τους ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον περασμένο Μάιο.

Ο Ερντογάν επιφόρτισε τον Ιανουάριο τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος, Μουράτ Κουρούμ, να ξανακερδίσει την Κωνσταντινούπολη, την πιο πλούσια πόλη της χώρας, όπου γεννήθηκε και της οποίας ήταν δήμαρχος τη δεκαετία του 1990, ώστε να εκδικηθεί για την πιο ταπεινωτική εκλογική ήττα του AKP σε είκοσι χρόνια κυριαρχίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.