Η Γερμανία αρνήθηκε να σήμερα να τοποθετηθεί για το εάν διεξάγονται συνομιλίες για την ανταλλαγή ενός Ρώσου με κατά παραγγελία του κράτους εκτελεστή που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε γερμανική φυλακή με τον κρατούμενο Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς, στην οποία αναφέρθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε δύο φορές να απαντήσει σε ρωτήσεις σχετικά με τις προτάσεις, που έχουν επανειλημμένα αναδείξει τα μέσα ενημέρωσης από τότε που ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal τέθηκε υπό κράτηση για πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό», είπε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν όταν ρωτήθηκε εάν η Ρωσία προσβλέπει σε μια τέτοια ανταλλαγή.

Πρόσωπα που συνοδεύουν τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, επίσης αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλια.

Ο Γκέρσκοβιτς είναι προφυλακισμένος στη Ρωσία, με κατασκευασμένες κατηγορίες περί κατασκοπείας όπως έχουν δηλώσει η εφημερίδα του και η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο άνθρωπός τον οποίο ο Πούτιν θέλει να απελευθερώσει είναι ο Βαντίμ Κράσικοφ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για την δολοφονία το 2019 σε πάρκο του Βερολίνου ενός Τσετσένου από τη Γεωργία ο οποίος συμμετείχε στον ένοπλο αγώνα κατά της Μόσχας για την ανεξαρτησία της Τσετσενίας.

Αν και ο Πούτιν δεν κατονόμασε τον Κράσικοφ, η αναφορά του σε ένα άτομο «που λόγω πατριωτικών συναισθημάτων εξόντωσε έναν ληστή σε μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», ανταποκρίνεται πολύ σε γνωστές λεπτομέρειες για τον δολοφόνο του Βερολίνου.

Μια ανταλλαγή θα ήταν νομικά δυνατή αλλά πολύ ευαίσθητη, όχι μόνο επειδή θα απαιτούσε από τη Γερμανία να παραδώσει τον δικό της κατάδικο για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του πολίτη μιας άλλης χώρας, αλλά και λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος που διέπραξε ο Κράσικοφ.

«Μιλάμε για μια περίπτωση στην οποία όχι μόνο έγινε φόνος αλλά και το έγκλημα κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρό» δήλωσε ο δικαστής καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Κάι Κορνέλιους.

«Αυτή είναι η πιο σοβαρή ετυμηγορία που μπορεί να εκδοθεί σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία».

Ο Κράσικοφ θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος εάν οι εισαγγελείς δήλωναν ότι δεν επιθυμούν πλέον την εκτέλεση της ποινής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

