Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί για την εκκένωση της Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας καθώς αναμένεται να εισβάλλει στην πόλη, αναφέρει το Press Association. Η εντολή αυτή από τον ισραηλινό πρωθυπουργό έρχεται παρά τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου, του ΟΗΕ και λοιπών οργανώσεων πως μια τέτοια ενέργεια θα ήταν καταστροφική.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άμαχοι που έχουν συνωστιστεί στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα θα πρέπει να απομακρυνθούν πριν εισβάλει ο ισραηλινός στρατός.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο ένα «διπλό σχέδιο» που θα περιλαμβάνει από την μία την εκκένωση των αμάχων που έχουν βρει καταφύγιο εκεί και από την άλλη μια στρατιωτική επιχείρηση για την «κατάρρευση» των υπόλοιπων μαχητών της Χαμάς στην περιοχή της Ράφα.

«Είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο πολεμικός στόχος της εξάλειψης της Χαμάς με την παραμονή τεσσάρων ταγμάτων της Χαμάς στη Ράφα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.

«Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι μια μαζική επιχείρηση στη Ράφα απαιτεί την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από τις ζώνες μάχης», προσθέτει.

Η δήλωση αυτή από τον ισραηλινό πρωθυπουργό έρχεται εν μέσω επικρίσεων από τις ΗΠΑ ότι το Ισραήλ δεν έχει πραγματοποιήσει τον προεπιχειρησιακό σχεδιασμό που είναι απαραίτητος για να διασφαλίσει ότι οι άμαχοι δεν θα κινδυνέψουν. Όπως υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος χωρίς τον κατάλληλο σχεδιασμό μια στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή θα ήταν «καταστροφική».

Περίπου 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι έχουν βρει καταφύγιο στην περιοχή της Ράφα, μετά τις προειδοποιήσεις εκκένωσης του Ισραηλινού Στρατού από τη βόρεια Γάζα και άλλες περιοχές στη Λωρίδα, εν μέσω της χερσαίας επίθεσης κατά της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε προώθηση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή της Ράφα μπορεί να προκαλέσει μαζικούς θανάτους στο ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, με την ανθρωπιστική βοήθεια να κινδυνεύει με κατάρρευση.

Γιατροί και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής πασχίζουν να προσφέρουν ακόμη και βασική βοήθεια και να σταματήσουν τη διάδοση ασθενειών.

«Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να επιτραπεί σε έναν τεράστιο προσφυγικό καταυλισμό», δήλωσε ο Γιαν Έγκελαντ, γενικός γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (Norwegian Refugee Council -- NRC), προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός "λουτρού αίματος" αν οι ισραηλινές επιχειρήσεις επεκταθούν εκεί.

«Οι διευρυμένες εχθροπραξίες στη Ράφα θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατάρρευση της ανθρωπιστικής απόκρισης», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση το NRC

Πηγή: skai.gr

