Οι ισραηλινές δυνάμεις εφόρμησαν σήμερα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την οποία πολιορκούν εδώ και εβδομάδες, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, που διαχειρίζεται το ίδρυμα.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής πραγματοποίησαν έφοδο στο νοσοκομείο Αλ Αμάλ και άρχισαν να το ερευνούν», «δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τις ομάδες μας στο εσωτερικό», αναφέρει η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ένα δελτίο τύπου.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για το θέμα, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί.

Το νοσοκομείο Αλ Αμάλ βρίσκεται εν μέσω των μαχών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και μαχητών της Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα από το 2007. Χθες, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για «σφοδρούς βομβαρδισμούς» και «πυρά από βαρύ πυροβολικό» περιμετρικά των εγκαταστάσεων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση ζητάει εδώ και πολλές ημέρες την προστασία του νοσοκομείου και την τροφοδότησή του με προμήθειες, επισημαίνοντας τις ελλείψεις οξυγόνου, φαρμάκων και καυσίμων.

Στις αρχές της εβδομάδας, η Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό πως 8000 άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο στο Αλ Αμάλ απομακρύνθηκαν από εκεί.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η μκο διακρίνεται ένας γιατρός να σπρώχνει ένα φορείο στο οποίο βρίσκεται ξαπλωμένη μια ηλικιωμένη σε έναν κατεστραμμένο δρόμο.

Περίπου 40 εκτοπισμένοι, 80 ασθενείς και 100 εργαζόμενοι έχουν παραμείνει στο νοσοκομείο μετά την εκκένωση, ανέφερε τη Δευτέρα η Ερυθρά Ημισέληνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.