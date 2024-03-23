ΟΗΕ: Την επίθεση στη Μόσχα καταδικάζουν ο γενικός γραμματέας και το Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασαν απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας.

Ειδικότερα, ο Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση» κοντά στη Μόσχα και «εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που πενθούν, καθώς επίσης στον λαό και στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε ο Φαρχάν Χακ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Παράλληλα, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα μέλη καταδικάζουν απερίφραστα «την αποτρόπαια και άνανδρη, τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ». Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει επίσης συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι «η τρομοκρατία, σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, αντιπροσωπεύει μια από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια διεθνώς», ζητώντας να προσαχθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 146 τραυματίστηκαν κατά την τρομοκρατική επίθεση, το βράδυ της Παρασκευής, σε αίθουσα συναυλιών στα βορειοδυτικά προάστια της Μόσχας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε, μέσω ανάρτησης στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

