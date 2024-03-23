Μόσχα: Στους 62 οι νεκροί από την επίθεση σύμφωνα με δημοσιεύματα

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλιακό χώρο του Κρασνογκόρσκ, κοντά στη Μόσχα. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται πληροφορίες του ρωσικού δικτύου Baza, τουλάχιστον 62 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

Νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ περισσότεροι από 146 τραυματίστηκαν εκ των οποίων 60 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε, μέσω ανάρτησης στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Σε μία από τις χειρότερες ανάλογες επιθέσεις στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον πέντε ένοπλοι εμφανίζονται σε βίντεο, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν επί του παρόντος, να πυροβολούν επανειλημμένα εναντίον πολιτών που ουρλιάζουν μέσα σε αίθουσα συναυλιών.

Ακολούθησαν εκρήξεις και πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.