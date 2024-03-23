Η Άγκυρα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν καταδίκασε την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και μετέφερε τα συλλυπητήρια του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του τουρκικού λαού στον λαό και την κυβέρνηση της Ρωσίας.

Παράλληλα, από το υπουργείο Εξωτερικών εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία σημειώνεται: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε για τους πολλούς νεκρούς και τραυματίες από επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα σήμερα το βράδυ (22 Μαρτίου). Καταδικάζουμε έντονα αυτήν την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων πολιτών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στον ρωσικό λαό και τη ρωσική κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, καταδίκασε επίσης την επίθεση με στόχο αμάχους σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα. «Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο αθώους πολίτες στη Μόσχα και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στη ρωσική κυβέρνηση και τον ρωσικό λαό» έγραψε ο Κουρτουλμούς στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την επίθεση καταδίκασε επίσης ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβνέτ Γιλμάζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

