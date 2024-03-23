Νορβηγία: Εκτροχιασμός εμπορευματικής αμαξοστοιχίας κοντά στην πόλη Μπέργκεν

Εμπορευματική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στα περίχωρα της πόλης Μπέργκεν στη Νορβηγία, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση.

Το τρένο κατευθυνόταν ανατολικά, προς την πρωτεύουσα Όσλο.

Το δίκτυο NRK επισημαίνει πως αποφεύχθηκε σύγκρουση με αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν περίπου 200 άνθρωποι. Η επιβατική αμαξοστοιχία, η οποία είχε αναχωρήσει από το Όσλο με προορισμό το Μπέργκεν, ακινητοποιήθηκε περίπου 500 μέτρα από το σημείο του εκτροχιασμού.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εξακριβωθεί ότι δεν υπήρχαν επικίνδυνα υλικά στα 25 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

