Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διέπραξε κανένα έγκλημα και «δεν είναι παράνομο να προσπαθείς να επηρεάσεις τις εκλογές», δήλωσε ο συνήγορος του πρώην προέδρου στην αγόρευσή του, κατά την πρώτη ημέρα της ιστορικής ποινικής δίκης όπου ο μεγιστάνας κατηγορείται ότι επιχείρησε να συγκαλύψει τα χρήματα που έδωσε στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να εξαγοράσει τη σιωπή της πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Πού είναι το έγκλημα σε όλα αυτά που σας περιέγραψαν;» είπε ο Τοντ Μπλανς, αναφερόμενος στις εισαγγελικές αρχές. Χαρακτηρίζοντας «κομμάτια χαρτιού και τίποτα άλλο» τις κατηγορίες, διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ «δεν έχει καμία σχέση με αυτά, παρά μόνο ότι «τα υπέγραψε όταν ήταν στον Λευκό Οίκο, την περίοδο που κυβερνούσε τη χώρα. Δεν είναι έγκλημα».

«Θα σας μάθω κάτι», συνέχισε ο Μπλανς απευθυνόμενος στους ενόρκους. «Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο στο να προσπαθείς να επηρεάσεις μια εκλογική διαδικασία. Αυτό λέγεται δημοκρατία», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο πελάτης του είναι «παντελώς αθώος».

Ο Τραμπ έφτασε νωρίτερα στο δικαστήριο καταγγέλλοντας, ως συνήθως, το «κυνήγι μαγισσών» και μια «πολιτική δίκη» ενορχηστρωμένη από τον Λευκό Οίκο. «Είναι μια πολύ, πολύ θλιβερή ημέρα για την Αμερική», είπε στους δημοσιογράφους, προτού να μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο εισαγγελέας Μάθιου Κολάντζελο, υποστήριξε στο ξεκίνημα της δίκης ότι τα χρήματα που κατέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ για να εξαγοράσει τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς συνιστούσαν παράβαση του νόμου επειδή εξαπάτησε με αυτόν τον τρόπο τους ψηφοφόρους, λίγο πριν από τις εκλογές του 2016.

«Η υπόθεση αυτή αφορά μια συνωμοσία εξαπάτησης. Ο κατηγορούμενος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενορχήστρωσε ένα εγκληματικό σχέδιο για να αλλοιώσει τις προεδρικές εκλογές του 2016», είπε ο εισαγγελέας απευθυνόμενος στους ενόρκους. Υποσχέθηκε επίσης ότι θα ακούσουν τον Τραμπ να εκπονεί τις λεπτομέρειες του σχεδίου, σε ηχογραφημένες συνομιλίες.

Ο Κολάντζελο στην αγόρευσή του είπε ότι ο Τραμπ συμμετείχε σε μια συνωμοσία με τον πρώην δικηγόρο του Μάικλ Κόεν και τον εκδότη Ντέιβιντ Πέκερ με στόχο να συγκαλύψουν πληροφορίες που δεν ήταν κολακευτικές για τον τότε υποψήφιο πρόεδρο και να τον βοηθήσουν να νικήσει τη Δημοκρατική αντίπαλό του, τη Χίλαρι Κλίντον. Αυτό περιλάμβανε και καταβολή χρημάτων σε γυναίκες που υποστήριζαν ότι είχαν ερωτικές επαφές με τον Τραμπ, όπως στη Στόρμι Ντάνιελς που έλαβε 130.000 δολάρια την εποχή που γίνονταν και άλλες αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες.

Στην έναρξη της δίκης ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν αποφάσισε ότι οι εισαγγελείς μπορούν να ρωτήσουν τον Τραμπ, εφόσον καταθέσει, για δύο άλλες υποθέσεις: εκείνη που αφορά την παραπλανητική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του και μια άλλη, για τη δυσφήμιση της συγγραφέα Ε.Τζιν Κάρολ, αφού εκείνη τον είχε κατηγορήσει για βιασμό. Ο Μέρτσαν είπε επίσης ότι οι εισαγγελείς μπορούν να δείξουν στους ενόρκους την απομαγνητοφωνημένη συνομιλία από ένα βίντεο του τηλεοπτικού σόου στην οποία ο Τραμπ έκανε χυδαία σχόλια για τις γυναίκες – ωστόσο οι ένορκοι δεν θα δουν το βίντεο αυτό.

Ο Κολάντζελο είπε ότι ο Τραμπ απέκρυψε την πληρωμή στην Ντάνιελς, παρουσιάζοντάς την ως «νομικά έξοδα» υπέρ του Κόεν μέσω 11 νοθευμένων τιμολογίων, 12 καταχωρήσεων σε λογιστικά βιβλία και 11 παραποιημένων επιταγών. «Αυτά ήταν ψέματα. Δεν υπήρχε συμφωνία δικηγορικής αμοιβής, ο Κόεν δεν πληρωνόταν για τις υπηρεσίες του. Ο κατηγορούμενος πλαστογράφησε αυτά τα επιχειρηματικά έγγραφα επειδή ήθελε να αποκρύψει την εγκληματική συμπεριφορά του ιδίου και άλλων», είπε.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος στις 34 κατηγορίες παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων και αρνείται ότι είχε ερωτική επαφή με την Ντάνιελς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

