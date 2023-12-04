Τι είναι το «rizz», η λέξη της χρονιάς για το Λεξικό της Οξφόρδης

Τα καταφέρνετε στο chat και στο διαδικτυακό φλερτ με πιθανούς συντρόφους; Εάν ναι, τότε ίσως έχετε rizz, ακόμη κι αν δεν το γνωρίζετε!

Τι είναι το rizz; Είναι η λέξη της χρονιάς για τους λεξικογράφους της Οξφόρδης, η αργκό λέξη που χρησιμοποιείται κυρίως από νέους για να περιγράψει την ρομαντική έλξη ή τη γοητεία που ασκεί κάποιος.

Ήταν μία από τις οκτώ λέξεις της μικρής λίστας που είχαν επιλεγεί, που όλες τους αντανακλούσαν τη διάθεση, το πνεύμα ή τα ενδιαφέροντα της χρονιάς που φτάνει στο τέλος της.

Τελικά οι λεξικογράφοι της Οξφόρδης έκαναν την επιλογή.

Άλλες λέξεις-φιναλίστ ήταν το Swiftie, δηλαδή θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ, το «beige flag», δηλαδή κάτι που δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, αλλά σου τραβά την προσοχή για ένα λεπτό όταν το παρατηρήσεις και μετά απλώς συνεχίζεις, και το «situationship», δηλαδή μια ρομαντική ή σεξουαλική σχέση, που όμως δεν είναι δεσμευτική.

Τι είναι το rizz; Το έχετε;

Η λέξη μπορεί να μην σας λέει τίποτα απολύτως αν δεν ανήκετε στην γενιά Z.

Όμως χρησιμοποιείται κατά κόρον στο διαδίκτυο, με δισεκατομμύρια αναφορές στο hashtag «rizz» στο TikTok.

Σύμφωνα με το Oxford University Press, που εκδίδει το Λεξικό της Αγγλικής της Οξφόρδης, πρόκειται για μια λέξη που περιγράφει το στυλ, τη γοητεία, την έλξη, την ικανότητα να έλξει κάποιος ένα ερωτικό σύντροφο.

Ο όρος θεωρείται σύντμηση της λέξης «charisma».

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ρήμα (rizz up), με την έννοια του προσελκύω ή ξελογιάζω.

