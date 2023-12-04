Ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός πριν από λίγο στην Κωνσταντινούπολη, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 Ρίχτερ και είχε επίκεντρο νότια της Κωνσταντινούπολης, κοντά στην Προύσα.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως στην ασιατική πλευρά, στην Προύσα και στις γειτονικές επαρχίες του Μπαλίκεσιρ και των Δαρδανελίων, καθώς το εστιακό βάθος ήταν σχετικά μικρό, στα 8,98 χλμ.

Τρία λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, σημειώθηκε δεύτερη μεγέθους 4,5 βαθμών και ακολούθησαν άλλοι μικρότεροι μετασεισμοί.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι συνεργεία μεταβαίνουν στην περιοχή για να ελέγξουν αν υπάρχουν ζημιές.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες της νομαρχίας δεν δέχτηκαν κάποια αναφορά για ζημιές.

«Υπάρχει μια άλλη ζώνη ρήγματος που διέρχεται από το Γκέμλικ (Κίος), νότια της λίμνης της Νίκαιας. Μπορεί να προκαλέσει μεγάλους σεισμούς» ανέφερε στο CNN Turk o σεισμολόγος Σουκρού Έρσοϊ και τόνισε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σεισμός αυτός είναι προάγγελος ενός μεγαλύτερου που θα ακολουθήσει.

