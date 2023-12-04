Ο ισραηλινός στρατός αρνείται ότι γνώριζε νωρίτερα για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός αρνείται ότι γνώριζε τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όπως είχαν αποκαλύψει σε δημοσίευμά τους οι New York Times την περασμένη εβδομάδα.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός γνώριζε για το σχέδιο για πάνω από ένα χρόνο νωρίτερα μετά τις ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, το Ισραήλ το είχε απορρίψει ως ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο.

«Είναι γελοίο να προσπαθείς να προωθήσεις οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας», είπε ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κορνίκους από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σε ζωντανή ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα X. «Κατηγορηματικά, μπορώ να το αρνηθώ, φυσικά, οποιαδήποτε πρόθεση να συμβεί αυτό» πρόσθεσε.

Παραδέχτηκε επίσης ότι «ο Ισραηλινός Στρατός απέτυχε να προσφέρει αυτό που υποτίθεται ότι θα προσέφερε -δηλαδή προστασία και ασφάλεια- στους Ισραηλινούς [εκείνη την ημέρα]».

Ο στρατός θα ξεκινήσει μια «εκτενή» επανεξέταση της υπόθεσης μόλις «νικήσει τη Χαμάς», πρόσθεσε ο αντισυνταγματάρχης.

«Η επαγγελματική έρευνα θα τα εξετάσει όλα λεπτομερώς... Θα φτάσουμε εις βάθος γι ανα δούμε τι συνέβη, πώς συνέβη και πώς μπορούσε να αποτραπεί», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

