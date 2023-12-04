Πέρασαν τα πρώτα φορτηγά από νέα διάβαση που άνοιξε στα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας

Τα πρώτα 30 φορτηγά διήλθαν από τη νέα διάβαση που ανοίχθηκε στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, την Ουχρίνιφ-Ντολχομπίτσουφ, η οποία, όπως αναμένει το Κίεβο, θα απεγκλωβίσει τους βασικούς χερσαίους διαδρόμους μεταφοράς προϊόντων εν μέσω διαμαρτυριών των Πολωνών οδηγών φορτηγών, ανακοίνωσε σήμερα η μεθοριακή υπηρεσία της Ουκρανίας.

Οι διαμαρτυρίες αυτές για τον, όπως τον θεωρούν οι Πολωνοί οδηγοί φορτηγών, αθέμιτο ανταγωνισμό από τους Ουκρανούς συναδέλφους τους άρχισαν στις 6 Νοεμβρίου και τέσσερις μεθοριακές διαβάσεις έχουν αποκλειστεί εδώ και πολλές μέρες.

Το κύριο αίτημα των Πολωνών μεταφορέων είναι να σταματήσουν οι Ουκρανοί φορτηγατζήδες να έχουν πρόσβαση στις χώρες της ΕΕ χωρίς να χρειάζονται άδεια, κάτι το οποίο το Κίεβο και οι Βρυξέλλες δηλώνουν ότι είναι αδύνατο.

«Από σήμερα 4 Δεκεμβρίου το πρωί, οι συνοριοφρουροί έδωσαν το ελεύθερο σε 30 βαριά οχήματα με συνολικό επιτρεπτό βάρος πάνω από 7,5 (μετρικούς) τόνους να αναχωρήσουν από την Ουκρανία στο μεθοριακό σημείο ελέγχου Ουχρίνιφ», αναφέρει η ουκρανική συνοριακή υπηρεσία σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Το μεθοριακό πέρασμα άνοιξε στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησε σε κάποια μέτρα με την Πολωνία που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις πιέσεις στις μεθοριακές διαβάσεις που έχουν αποκλειστεί, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα βασικά αιτήματα των οδηγών που διαμαρτύρονται δεν συζητήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

