Ο αδελφός του ενός από τους τρεις ομήρους που σκότωσαν κατά λάθος μέλη του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας κατηγόρησε χθες Κυριακή, στην κηδεία του, αυτούς που τον «εγκατέλειψαν» ότι τον «δολοφόνησαν», παρότι «τα έκανες όλα σωστά».

Hundreds attend the funeral of Alon Lulu Shamriz, who was among three hostages mistakenly shot dead by the Israeli army in Gaza after he was taken hostage by Hamas https://t.co/stJK4BVw3V pic.twitter.com/Am2Tc6me3C December 18, 2023

📝🇮🇱#Israel: Funeral for hostage killed by Israeli forces in Gaza: Relatives and friends gather for the funeral of Alon Shamriz, mistakenly killed by Israeli forces in Gaza after being held by Hamas for 70 days. He was among about 250 people taken hostage during Palestinian… pic.twitter.com/xWASei5k6p — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) December 17, 2023

Ο Ιντό Σαμρίζ απευθυνόταν στον αδελφό του Αλόν, 26 ετών, κατά την τελετή της κηδείας στο Σεφαΐμ, κιμπούτς βόρεια του Τελ Αβίβ.

Ο Αλόν, που απήχθη την 7η Οκτωβρίου, έπεσε νεκρός μαζί με άλλους δυο ομήρους, καθώς φώναζαν για βοήθεια στα εβραϊκά, ανεμίζοντας λευκή σημαία, γυμνόστηθοι για να μη νομίσει κανείς πως ήταν μέλη της Χαμάς.

Ido Shamriz, brother of Gaza hostage Alon Shamriz, shot dead by IDF fire Friday, posted on X paying tribute to his brother, with a quote from Arik Einstein's poem: "Here there is light at the end and suddenly it is only darkness."#hostages | #IDF https://t.co/nQPcn3jBKa — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 16, 2023

Ο Τσαχάλ έδωσε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή το βράδυ φωτογραφίες που είπε πως τραβήχτηκαν στον τόπο της τραγωδίας στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ άλλων διακρίνονται μηνύματα γραμμένα στα εβραϊκά πάνω σε λευκό χαρτί: «SOS», «Βοήθεια», «Τρεις όμηροι».

Τα μηνύματα είχαν γραφτεί με υπολείμματα φαγητού, ανέφερε ο στρατός. «Με βάση την έρευνά μας στο πεδίο, φαίνεται πως οι τρεις όμηροι είχαν διαμείνει για κάποιο καιρό στο κτίριο όπου βρέθηκαν τα μηνύματα», πρόσθεσε.

Αφού έγινε γνωστό το περιστατικό, και μπροστά στην οργή πολλών Ισραηλινών, ο στρατός δεν έχει σταματήσει να εκδίδει ανακοινώσεις, διαβεβαιώνοντας πως άντλησε «διδάγματα».

Η πίεση των οικογενειών των ομήρων, που ζητούν να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, συνεχίζεται.

Εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν πορεία το βράδυ του Σαββάτου μπροστά στο Τελ Αβίβ και κατασκήνωσαν μπροστά στο υπουργείο Άμυνας απαιτώντας να ληφθούν μέτρα για να επιστρέψουν οι δικοί τους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε προχθές Σάββατο πως «ράγισε η καρδιά του» προσθέτοντας πως θέλει να «διατηρήσει τη στρατιωτική πίεση», την ώρα που η Χαμάς τονίζει πως για να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία για τους ομήρους προϋπόθεση είναι να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο στρατός εξέφρασε τη λύπη του για το «τραγικό συμβάν» σε τομέα της Λωρίδας της Γάζας όπου οι δυνάμεις του αντιμετωπίζουν «μεγάλη πίεση», εμπλέκονται σε «εντατικές μάχες» και πέφτουν σε «πολλές ενέδρες». Έκανε ωστόσο λόγο για «παραβίαση των κανόνων εμπλοκής» και διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα.

«Επέζησες 70 ημέρες στην κόλαση», είπε η Ντικλά, η μητέρα του Αλόν, στην κηδεία. «Μια στιγμή ακόμα και θα ήσουν στην αγκαλιά μου».

Περίπου 250 όμηροι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά την επίθεση άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τις αρχές. Εκτιμάται πως 129 όμηροι παραμένουν κρατούμενοι των παλαιστίνιων μαχητών.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, σφυροκοπεί έκτοτε τον θύλακο, όπου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 18.800 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

