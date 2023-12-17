Αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας: Ισραήλ και Χαμάς είναι ανοιχτά σε κατάπαυση πυρός

Δύο αιγυπτιακές πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν σήμερα ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είναι αμφότερα ανοιχτά σε μια ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης ομήρων, παρότι οι διαφωνίες παραμένουν ως προς το πώς αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί.

Η Χαμάς επιμένει να καταρτίσει τη λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν μονομερώς και ζητεί από τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσυρθούν πίσω από προκαθορισμένες γραμμές, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

Ενώ το Ισραήλ συμφώνησε να καταρτίσει τη λίστα η Χαμάς, οι πηγές είπαν ότι το Ισραήλ ζήτησε ένα χρονοδιάγραμμα και να δει τη λίστα προκειμένου να ορίσει τον χρόνο και τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ αρνείται να αποσυρθεί, πρόσθεσαν οι πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

