Οκτώ άμαχοι, ανάμεσά τους έγκυος, σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή σε βομβαρδισμούς του συριακού στρατού στη βορειοδυτική Συρία, το έσχατο προπύργιο τζιχαντιστών και ανταρτών στη χώρα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δυνάμεις του καθεστώτος διέπραξαν σφαγή στοχοποιώντας άμεσα κατοικημένες ζώνες με ολμοβόλα και εκτοξευτήρες ρουκετών στη Νταράτ Ίζα, στην επαρχία του Χαλεπιού», ανέφερε η ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

«Έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης εγκύου, σκοτώθηκαν στη Νταράτ Ίζα και άλλοι δύο άμαχοι στην κοινότητα Αμπζίμου», στην ίδια επαρχία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της οργάνωσης. Ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Προηγουμένως, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για επτά νεκρούς.

Νωρίτερα, πέντε στρατιώτες του καθεστώτος σκοτώθηκαν σε επίθεση της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο άλλοτε συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα) στο βόρειο τμήμα της επαρχίας της Λαττάκειας, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως η επίθεση αυτή της ΧΤΣ έγινε σε αντίποινα για τον «τραυματισμό 14 αμάχων» χθες μετά το μεσημέρι σε βομβαρδισμούς του συριακού στρατού εναντίον συνοικιών της πόλης Ιντλίμπ.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, που ελέγχει μεγάλους τομείς της επαρχίας Ιντλίμπ και ζώνες των γειτονικών επαρχιών του Χαλεπιού, της Χάμας και της Λαττάκειας, ανταλλάσσει συχνά πυρά με τις συριακές δυνάμεις και αυτές του κυριότερου συμμάχου τους, της Ρωσίας.

Αν και η ΧΤΣ είναι η ισχυρότερη οργάνωση τζιχαντιστών και ανταρτών η οποία δρα στη βορειοδυτική Συρία, είναι επίσης παρούσες στην περιοχή και άλλες οργανώσεις ανταρτών, λιγότερο ισχυρές, υποστηριζόμενες λίγο ως πολύ από την Τουρκία.

Τις τελευταίες μέρες ορισμένοι τομείς του προπυργίου των ανταρτών και τζιχαντιστών μετατράπηκαν σε θέατρο σφοδρών μαχών, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε το 2011, εν μέσω της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, με έναυσμα την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Στην επαρχία Ιντλίμπ εφαρμόζεται συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε με μεσολάβηση της Ρωσίας και της Τουρκίας, καθώς η Δαμασκός ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση ευρείας κλίμακας, τον Μάρτιο του 2020. Ωστόσο, η συμφωνία παραβιάζεται συχνά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

