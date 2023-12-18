Δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους μετανάστες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις χθες Κυριακή στις ΗΠΑ, με την αμερικανική προεδρία να καταγγέλλει πως εκφέρει λόγο που «απηχεί» τη ρητορική των «φασιστών».

«Δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης προχθές Σάββατο στο Νιου Χάμσιρ, επιτιθέμενος στην πολιτική της κυβέρνησης των Δημοκρατικών στο μεταναστευτικό.

«Δηλητηριάζουν τα ψυχιατρικά ιδρύματα και τις φυλακές», «έρχονται μαζικά στη χώρα μας» από «όλο τον κόσμο», επέμεινε ο μεγιστάνας, που ελπίζει ότι θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο Άντριου Μπέιτς, αντέδρασε τονίζοντας πως είναι καθήκον των πολιτικών ηγετών να «ενώνουν τη χώρα» και όχι «να τη διχάζουν με μίσος και απανθρωπιά».

«Το να απηχείς τη γκροτέσκα ρητορική των φασιστών και των βίαιων οπαδών της ανωτερότητας της λευκής φυλής, το να απειλείς με καταστολή αυτούς που διαφωνούν με την κυβέρνηση είναι επικίνδυνες επιθέσεις εναντίον της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων των Αμερικανών, εναντίον της δημοκρατίας μας και της δημόσιας ασφάλειας», πρόσθεσε.

Ο κ. Τραμπ έχει ξαναπεί πως η μεταναστευτική κρίση στα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό «δηλητηριάζει το αίμα της χώρας μας».

Στα μέσα Νοεμβρίου, χαρακτήρισε τους πολιτικούς αντιπάλους του «αποβράσματα». Η εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν τον είχε κατηγορήσει τότε πως μιμείται «τον αυταρχικό λόγο του Αδόλφου Χίτλερ και του Μπενίτο Μουσολίνι».

Η ολοένα πιο βίαιη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, που προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων, φέρνει τα στελέχη του κόμματος σε άβολη θέση.

Ο Κρις Κρίστι, αντίπαλός του στην εσωκομματική διαδικασία, είναι από τους ελάχιστους που τον επικρίνουν ανοικτά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι δηλητήριο για το πολιτικό μας σύστημα», είπε ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι στο CNN χθες. «Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον Τζο Μπάιντεν με κάποιον που μιλάει έτσι για τους μετανάστες».

Όμως ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου υποστηρίχθηκε από τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «είχε επιτύχει αποτελέσματα στα σύνορα», επιχειρηματολόγησε στο NBC. «Δεν με ενδιαφέρει η γλώσσα που χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε αν χειρίζεται τα πράγματα όπως πρέπει», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.