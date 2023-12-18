Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε «βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου», λέει η Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την ανατολική θάλασσα» —ή θάλασσα της Ιαπωνίας, όπως την αποκαλεί το Τόκιο—, ανέφερε το επιτελείο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας, πιθανόν πρόκειται για πύραυλο μακρού βεληνεκούς, μετέδωσε το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Είναι η δεύτερη εκτόξευση στην οποία προχωρά η Πιονγκγιάνγκ σε ισάριθμες ημέρες, αφού καταδίκασε τις επιδείξεις δύναμης των ΗΠΑ , συμπεριλαμβανομένης της άφιξης αμερικανικού πυρηνικού υποβρυχίου στη Νότια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

