ΠΟΥ: Ανησυχία και φρίκη για την καταστροφή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε «φρίκη» για την «ουσιαστική καταστροφή» του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού η οποία, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, στοίχισε τη ζωή «σε τουλάχιστον 8 ασθενείς».

.@WHO is appalled by the effective destruction of Kamal Adwan hospital in northern #Gaza over the last several days, rendering it non-functional and resulting in the death of at least 8 patients.

Many health workers were reportedly detained, and WHO and partners are urgently… December 17, 2023

«Πολλοί υγειονομικοί συνελήφθησαν και ο ΠΟΥ και οι εταίροι του αναζητούν επειγόντως πληροφορίες για την κατάστασή τους», υπογράμμισε ο Δρ. Τέντρος μέσω X.

Αντιδρώντας στο μήνυμα του επικεφαλής του οργανισμού, επίσης μέσω X, η ισραηλινή αντιπροσωπεία στις υπηρεσίες του ΟΗΕ στη Γενεύη πρόσαψε στον Δρ. Τέντρος πως «δεν λέει» ότι «η Χαμάς βρισκόταν στο εσωτερικό του νοσοκομείου».

Προτού ο ισραηλινός στρατός «μπει στο συγκρότημα (του νοσοκομείου), έγινε διάλογος σε συντονισμό με τις ιατρικές ομάδες», ο Τσαχάλ «επέτρεψε να υπάρξει ανθρωπιστικό παράθυρο και το μεγαλύτερο μέρος του νοσοκομείου εκκενώθηκε», πρόσθεσε η ισραηλινή διπλωματία.

Η εκδοχή του επικεφαλής του ΠΟΥ είναι πολύ διαφορετική: «Μάθαμε πως πολλοί ασθενείς αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα μόνοι τους, με μεγάλο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους, καθώς δεν ήταν δυνατό να φθάσουν ασθενοφόρα στην εγκατάσταση».

«Ανάμεσα στους αποβιώσαντες ασθενείς, αρκετοί πέθαναν εξαιτίας έλλειψης κατάλληλης περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου παιδιού εννιά ετών», συνέχισε.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για την τύχη εκτοπισμένων που είχαν καταφύγει στο εσωτερικό του νοσοκομείου», επισήμανε.

«Το σύστημα υγείας στη Γάζας είχε ήδη γονατίσει και η απώλεια ακόμη ενός νοσοκομείου, έστω κι αν λειτουργούσε στο ελάχιστο των δυνατοτήτων του, είναι πολύ σκληρό πλήγμα», συμπλήρωσε.

Οι υποδομές υγείας στη Λωρίδα της Γάζας έχουν υποστεί εκτεταμένη καταστροφή εξαιτίας των βομβαρδισμών και των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Η επίθεση αυτή είχε απολογισμό 1.140 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, ενώ 240 όμηροι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Έκτοτε ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει ακατάπαυστα τον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακο, με τον απολογισμό των θυμάτων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, να έχει φθάσει τους 18.800 νεκρούς, εκ των οποίων το 75% ήταν γυναίκες και παιδιά.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί νοσοκομεία —τα οποία θεωρητικά έχουν ειδικό καθεστώς προστασίας δυνάμει του δικαίου του πολέμου— για να κρύβει όπλα ή να εγκαθιστά υπόγεια κέντρα διοίκησης.

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, το Καμάλ Αντουάν, υποστήριξε η ισραηλινή διπλωματική αντιπροσωπεία στη Γενεύη, ο Τσαχάλ «συνέλαβε 90 τρομοκράτες στην περιοχή», ανάμεσά τους κάποιους «από αυτούς που διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου».

«Το Ισραήλ κατέστρεψε επίσης τρομοκρατικές υποδομές και εντόπισε πολλά όπλα και έγγραφα με πληροφορίες, ειδικά στο βρεφοκομείο και μέσα σε θερμοκοιτίδες», κατά την ίδια πηγή.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία κατηγόρησε τον ΠΟΥ πως «δεν καταδικάζει» τη χρήση νοσοκομείων από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.