Σοβαρές κατηγορίες σε βάρος μεγάλων μέσων ενημέρωσης από μέλος της Κνεσέτ, της Βουλής του Ισραήλ, ο οποίος καταγγέλλει ότι φωτογράφοι που δούλευαν για λογαριασμό μέσων όπως το Associated Press και το Reuters «συμμετείχαν ενεργά στη σφαγή» της 7ης Οκτωβρίου, την ημέρα που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις τους τα μέλη της Χαμάς.

Το μέλος της Κνεσέτ, Ντάνι Ντάνον, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι κάποιοι φωτογράφοι «έφτασαν μαζί με τους τρομοκράτες με μοτοσυκλέτες. Κάποιοι έφεραν ακόμη και όπλα για τους τρομοκράτες» και «συμμετείχαν στα εγκλήματα».

«Θα τους κυνηγήσουμε μαζί με τους τρομοκράτες» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Ντάνον.

Αναλυτικά ο Ντάνον γράφει: «Χθες δημοσιεύτηκε ένα σημαντικό ρεπορτάζ στο ανεξάρτητο ειδησεογραφικό site 'Honest Reporting' που αποκάλυψε ένα σοκαριστικό γεγονός. Φωτογράφοι που απασχολούνται σε μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο εξέχοντες παγκόσμιους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των AP και Reuters, συμμετείχαν ενεργά στη σφαγή των νότιων κοινοτήτων του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Κάποιοι από αυτούς έφτασαν μαζί με τους τρομοκράτες με μοτοσυκλέτες. Κάποιοι έφεραν ακόμη και όπλα για τους τρομοκράτες. Ενώ οι άγριοι της Χαμάς δολοφονούσαν, βίαζαν, βασάνιζαν και κακοποιούσαν βάναυσα τον λαό μας, οι άθλιοι φωτογράφοι δεν σταμάτησαν, δεν απομακρύνθηκαν δεν έφυγαν από το σκηνικό. Αντίθετα, κινηματογράφησαν και συμμετείχαν στα εγκλήματα.

Θα τους κυνηγήσουμε μαζί με τους τρομοκράτες.

(Στη φωτογραφία: Ένας "φωτορεπόρτερ" καθ' οδόν προς το Ισραήλ κρατώντας μια χειροβομβίδα.)»

Χθες ο διευθυντής του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζήτησε εξηγήσεις από τους προϊσταμένους των γραφείων του AP, του Reuters, του CNN και των New York Times σχετικά με το δημοσίευμα του Honest Reporting σχετικά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «τέσσερις φωτογράφοι που εργάζονται για αυτά τα δίκτυα κατέγραψαν τη φρίκη που διέπραξαν οι τρομοκράτες της Χαμάς αφού έσπασαν τον φράχτη των συνόρων με το Ισραήλ. Γύρισαν τη δολοφονία αμάχων, την κακοποίηση σωμάτων και την απαγωγή ανδρών και γυναικών».

Η απάντηση του Reuters

Ο διεθνής ειδησεογραφικός οργανισμός Reuters διέψευσε κάθε υπαινιγμό ότι γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου με στόχο ισραηλινούς αμάχους και στρατιώτες, με δήλωσή του στην οποία απαντά σε άρθρο του μκο HonestReporting.

«Γνωρίζουμε για την έκθεση της HonestReporting και για τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εις βάρος δύο φωτογράφων, που συμμετείχαν στην κάλυψη από το Reuters της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Το Reuters διαψεύδει κατηγορηματικά ότι γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση ή ότι είχε ενσωματώσει δημοσιογράφους του στις τάξεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Reuters απέκτησε φωτογραφίες από δύο ανεξάρτητους φωτογράφους που εδρεύουν στη Γάζα, οι οποίοι το πρωί της 7ης Οκτωβρίου βρίσκονταν στο σύνολο και με τους οποίους δεν είχε προηγούμενη συνεργασία.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το Reuters ελήφθησαν δύο ώρες μετά την εκτόξευση από την Χαμάς ρουκετών πάνω από το Ισραήλ και πάνω από 45 λεπτά αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένοπλοι είχαν διασχίσει το σύνορο. Δημοσιογράφοι του Reuters δεν βρίσκονταν επί του πεδίου στις τοποθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο του HonestReporting».

