Ένας 53χρονος Αμερικανός που είχε καταδικαστεί σε θάνατο πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, εκτελέστηκε χθες, Πέμπτη, στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η ύστατη προσφυγή του Μπρεντ Μπριούερ (Brent Brewer) απορρίφθηκε την Τρίτη από το εφετείο του Τέξας.

Ο θάνατός του επήλθε στις 18:38 (χθες το απόγευμα τοπική ώρα, 02:38 σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της πολιτείας.

«Θα ήθελα να πω στην οικογένεια του θύματος ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να βρώ τις σωστές λέξεις για να διορθώσω ότι έκανα», ήταν τα τελευταία λόγια του Μπρούερ.

Αυτή ήταν η 21η εκτέλεση που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ φέτος και η έβδομη στο Τέξας.

32 χρόνια στην πτέρυγα μελοθάνατων

Ο Μπριούερ αρχικά καταδικάστηκε σε θάνατο το 1991 για τον φόνο το προηγούμενο έτος του 66χρονου Ρόμπερτ Λάμινακ, ο οποίος είχε πάρει με τον αυτοκίνητό του τον Μπριούερ και τη φίλη του, την Κρίστι Λιν Νάιστρομ.

Αφού μαχαίρωσαν τον Λάμινακ, το ζευγάρι διέφυγε με το πορτοφόλι του που περιείχε 140 δολάρια.

The Texas Department of Criminal Justice reports that Brent Ray Brewer was executed on Thursday, November 9. He was pronounced dead at 6:38 p.m. https://t.co/RhvXX4PaY1 — KAMR Local 4 News (@KAMRLocal4News) November 10, 2023

Η ποινή του θανάτου που επιβλήθηκε στον Μπριούερ ακυρώθηκε το 2007 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αλλά σε νέα δίκη το 2009 καταδικάστηκε εκ νέου στην εσχάτη των ποινών.

Στην απόφαση αυτή κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε η μαρτυρία ενός ψυχιάτρου για την εκτίμηση της «μελλοντικής επικινδυνότητας» του, η οποία όμως στη συνέχεια θεωρήθηκε μη αξιόπιστη από τη δικαιοσύνη του Τέξας.

Ο Μπριούερ έχει εκφράσει μεταμέλεια για τις πράξεις του μέσω βίντεο στο οποίο εξηγεί ότι συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα των γεγονότων μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Gallup για τη θανατική ποινή, η πλειονότητα των Αμερικανών (50% έναντι 47%) εκτιμά, για πρώτη φορά από το 2000, όταν άρχισε να πραγματοποιείται έρευνα για το θέμα, ότι δεν εφαρμόζεται αμερόληπτα στις ΗΠΑ.

Ωστόσο η πλειονότητα των ερωτηθέντων (53%) εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της θανατικής ποινής.

Για πρώτη φορά εκτέλεση με άζωτο

Ολες οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ γίνονται με τη χορήγηση φονικής ένεσης.

Όμως η πολιτεία της Αλαμπάμα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκτελέσει τον Κένεθ Σμιθ τον Ιανουάριο του 2024 μέσω εισπνοής αζώτου, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά. Σε αυτού του είδους την εκτέλεση ο θάνατος προκαλείται από υποξία.

Η εκτέλεση του Σμιθ με φονική ένεση τον Νοέμβριο του 2022 για έναν φόνο που διέπραξε το 1986 ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή διότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τη χορήγηση του ενδοφλέβιου διαλύματος πριν από την εκπνοή του εντάλματος εκτέλεσης τα μεσάνυχτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.