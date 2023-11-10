Τουρκία: Θα δεχτεί τραυματισμένους Παλαιστίνιους - Συμφωνία με ΗΠΑ για αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Τουρκία έχει κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για να δεχτεί στα νοσοκομεία της για νοσηλεία τους τραυματισμένους Παλαιστίνιους και τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις από τη Γάζα, όπως δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του στο Ουζμπεκιστάν ο Ερντογάν είπε ακόμη ότι η Τουρκία θα καταβάλει προσπάθειες να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι θα μπορέσουν να απομακρυνθούν από τη Γάζα.

Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Άγκυρα οι δύο άνδρες συζήτησαν για την αύξηση του ημερήσιου αριθμού φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε τουλάχιστον 500.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είδε θετικά την πρόταση αυτή κατά τις συνομιλίες του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, επισήμανε ο Ερντογάν.

Η Άγκυρα θα κάνει βήματα για να προμηθεύσει με ασθενοφόρα, τρόφιμα, νερό και φάρμακα τη Γάζα σε συνεργασία με άλλες χώρες, κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

