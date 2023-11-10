Μία 29χρονη γυναίκα από τη Βραζιλία άφησε την τελευταία της πνοή ύστερα από μία αποτυχημένη επέβαση λιποαναρρόφησης στο γόνατο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η ινφλουένσερ Luana Andrade είχε μεταβεί τη Δευτέρα στο νοσοκομείο São Luiz στο Σάο Πάολο για να υποβληθεί στην επέμβαση που πραγματοποίησε ιδιωτικός χειρουργός και αναισθησιολόγος, ωστόσο η ίδια παρουσίασε πρόβλημα στην αναπνοή και υπέστη καρδιακή ανακοπή δύο ώρες μετά.

Έπαθε πνευμονική εμβολή

Οι χειρουργοί διέκοψαν τη διαδικασία και πραγματοποίησαν εξετάσεις στην 29χρονη όπου έδειξαν ότι είχε πάθει θρόμβωση.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, αλλά απεβίωσε λίγο αργότερα. Η επίσημη αιτία θανάτου της Andrade είναι πνευμονική εμβολή.

Η influencer έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «Power Couple Brasil 6» το 2022 με τον φίλο της επιχειρηματία João Hadad.

Η ίδια έκανε μόντελινγκ και είχε λανσάρει τη δική της σειρά ρούχων.

Η Andrade είχε περισσότερους απ 540.000 followers και πέντε ημέρες πριν από το θάνατό της, είχε ανεβάσει στιγμές της από το 2023 με τη λεζάντα: «Δεν έχει καν τελειώσει ακόμα, και νιώθω τόση ευγνωμοσύνη για αυτό τον χρόνο».

«θα είσαι πάντα σύντροφος ζωής, αγάπη μου»

«Είμαι διαλυμένος και ζω τον μεγαλύτερο εφιάλτη μου», έγραψε στο Instagram ο σύντροφός της João Hadad. «Ένα κομμάτι μου χάθηκε. Με μεγάλη λύπη και πολύ πόνο στην καρδιά μου αποχαιρετώ τη Λουάνα μου, την πριγκίπισσά μου, την όμορφη… Πέρασα δύο χρόνια στο πλευρό σου και δεν έχω λόγια να εκφράσω πόσο ευτυχισμένος ήμουν... Χτίσαμε μια όμορφη ιστορία και ζήσαμε έντονα τα όνειρά μας. Είσαι κάτι περισσότερο από μια φίλη και θα είσαι πάντα σύντροφος ζωής, αγάπη μου».

