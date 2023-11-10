Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των IDF στη Γάζα - Το Ισραήλ «επιτρέπει ασφαλείς διαδρόμους διέλευσης»

Της Αθηνάς Παπακώστα

Σφοδρές μάχες καταγράφονται γύρω από δύο μεγάλα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας τη στιγμή που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην καρδιά της πόλης.

Σύμφωνα με αναφορές άρματα μάχης του ισραηλινού στρατού άνοιξαν πυρ κοντά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς στη συνοικία Ταλ Αλ Χάγου ενώ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιδρομή σε στρατιωτικό αρχηγείο της Χαμάς κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, Αλ Σίφα, σκοτώνοντας 50 «τρομοκράτες», της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης. Όπως υποστηρίζουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις το στρατηγείο της Χαμάς βρίσκεται στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Αλ Σίφα το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Ριμαλ. Τόσο η Χαμάς όσο και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου αρνούνται την κατηγορία.

Εντός του νοσοκομείου Αλ Σίφα παραμένουν 2.000 ασθενείς και σχεδόν 50.000 εκτοπισμένοι με πληροφορίες τα τελευταία 24ωρα να αναφέρουν ότι ο κλοιός του ισραηλινού στρατού σφίγγει με τις δυνάμεις του να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής.

Σε ό,τι αφορά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς νοσηλεύονται τουλάχιστον 1.200 ασθενείς και έχουν βρει καταφύγιο σε αυτό περίπου 14.000 με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο να αναφέρει ότι περιοχές κοντά στο νοσοκομείο έχουν γίνει στόχος του ισραηλινού στρατού.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα επί 35 ημέρες με τη χερσαία του επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο εβδομάδες με στόχο τη συντριβή της Χαμάς με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Γιόαβ Γκάλαντ να δηλώνει εκ νέου ότι «δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι».

Είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ θα ξεκινήσει καθημερινές τετράωρες παύσεις στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να φύγουν προς τον νότο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κίρμπι, η ανακοίνωση για τις εν λόγω παύσεις θα γίνεται τρεις ώρες πριν την έναρξή τους με το Ισραήλ να επιτρέπει το άνοιγμα συνολικά δύο ανθρωπιστικών διαδρόμων από τον βορρά στον νότο του παλαιστινιακού θύλακα.

Από την πλευρά του, όμως, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «το Ισραήλ επιτρέπει ασφαλείς διαδρόμους διέλευσης από τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας προς τα νότια». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, ο οποίος δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός λαμβάνει τοπικά μέτρα ακριβείας στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς να απαντήσει ευθέως σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια στιγμή, στη Ντόχα πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση μεταξύ των αρχηγών της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα και του πρωθυπουργού του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν για τις παραμέτρους μίας συμφωνίας που αφορά στην ανθρωπιστική παύση των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση των ομήρων.

Μία ημέρα πριν, μεσολαβητές του Κατάρ είχαν συνάντηση με αξιωματούχους από το πολιτικό γραφείο της Χαμάς ενώ χθες έφτασαν στο Κάιρο ανώτεροι αξιωματούχοι της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης συμπεριλαμβανομένου και του πολιτικού ηγέτη της Ισμαήλ Χανίγια αλλά και του πρώην αρχηγού της Χαλίντ Μεσσάλ.

Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης στο Κατάρ και την Αίγυπτο αναφέρουν ότι σήμερα αναμένεται στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς συνεχίζεται για 35η ημέρα με τον αριθμό των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας να είναι τουλάχιστον 10.812 με το ανθρωπιστικό δράμα στον παλαιστινιακό θύλακα να μην έχει τέλος.

Πηγή: skai.gr

