Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως δεν έχει την πρόθεση ούτε να «κυβερνήσει», ούτε «να κυριεύσει», ούτε να επιβάλει νέα «κατοχή» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ διαβεβαίωσε πως ο στρατός της χώρας του προχωρά «εξαιρετικά καλά» στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

«Πιστεύω πως ο ισραηλινός στρατός τα πάει εξαιρετικά καλά», είπε ο κ. Νετανιάχου.

«Δεν επιδιώκουμε να κυβερνήσουμε στη Γάζα. Δεν επιδιώκουμε να επιβάλουμε κατοχή, αλλά να αποκτήσει, όπως και εμείς, καλύτερο μέλλον», ανέφερε ακόμη.

Επέμεινε ωστόσο στο ότι θα χρειαστεί «αξιόπιστη» δύναμη στον παλαιστινιακό θύλακα αφού τελειώσει ο πόλεμος με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, για να προλαμβάνονται κίνδυνοι για τη χώρα του, ώστε να μην επαναληφθεί, όπως το έθεσε, επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η δήλωση του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης ότι η χώρα του θα αναλάβει τη «γενική ευθύνη για την ασφάλεια» στον παλαιστινιακό θύλακα «επ’ αόριστον» προκάλεσε την αντίδραση των ΗΠΑ. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως «δεν υποστηρίζουμε την επιβολή νέας κατοχής» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες ο κ. Νετανιάχου είπε πως «θα χρειαστούμε αξιόπιστη δύναμη που, εάν είναι απαραίτητο, θα μπαίνει στη Γάζα και θα σκοτώνει τους δολοφόνους. Διότι αυτό θα αποτρέψει την επανεμφάνιση οποιασδήποτε οντότητας όπως η Χαμάς».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, ο παλαιστινιακός θύλακας θα πρέπει να «αποστρατιωτικοποιηθεί», να «αποριζοσπαστικοποιηθεί» και να «ανοικοδομηθεί».

Αμερικανοί αξιωματούχοι κρίνουν πως είναι η Παλαιστινιακή Αρχή αυτή που θα πρέπει να να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Η Χαμάς κέρδισε στις εκλογές τη Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς προτού διώξει τις δυνάμεις της από τη Λωρίδα της Γάζας το 2007.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του κ. Αμπάς, τονίζουν πως για να επιστρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή στη Λωρίδα της Γάζας, πρέπει να υπάρξει ευρύτερη λύση του Μεσανατολικού.

Ο πρωθυπουργός του κ. Αμπάς, ο Μοχάμεντ Στάγεχ, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS αυτή την εβδομάδα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας «πάνω σε ισραηλινό άρμα μάχης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

