Έκκληση του ΟΗΕ προς όλα τα μέρη να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Ανώτερη αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε χθες Δευτέρα έκκληση προς «όλα τα μέρη» να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας όπου Κίνα και Ρωσία κατηγόρησαν τις ΗΠΑ πως ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

«Καλώ το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά με όλα τα μέρη για να αποτραπεί νέα κλιμάκωση κι επιδείνωση των εντάσεων που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», είπε η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης, που ήταν αφιερωμένη στα αμερικανικά πλήγματα αντιποίνων στο Ιράκ και στη Συρία.

«Επαναλαμβάνω την έκκληση του γενικού γραμματέα (σ.σ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες) προς όλα τα μέρη να απομακρυνθούν από το χείλος της αβύσσου και να λάβουν υπόψη τα αφόρητα ανθρώπινα και οικονομικά κόστη ενδεχόμενου περιφερειακού πολέμου», επέμεινε, αποφεύγοντας να επιρρίψει ευθύνες σε κάποια χώρα συγκεκριμένα.

Χώρες μέλη του ΣΑ απήχησαν την ανησυχία, με κάποιες από αυτές να κατηγορούν τις ΗΠΑ, που από την πλευρά τους υπεραμύνθηκαν των βομβαρδισμών στη Συρία και στο Ιράκ σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης υποστήριξης στην Ιορδανία την 28η Ιανουαρίου, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κι αποδόθηκε από την Ουάσιγκτον σε οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν.

«Είναι καθαρό ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ είχαν σκοπό, συγκεκριμένα και εσκεμμένα, να τροφοδοτήσουν τη σύγκρουση» με απώτερο στόχο τη «διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στον κόσμο», κατήγγειλε ο ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Βασίλι Νεμπένζια, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Μόσχας.

«Οι αμερικανικές ενέργειες πιθανόν θα επιτείνουν τον φαύλο κύκλο του νόμου της αντεκδίκησης στη Μέση Ανατολή», πλειοδότησε ο κινέζος ομόλογός του Τζουν Τζανγκ, επικρίνοντας τους Αμερικανούς διότι παραβίασαν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ και της Συρία. Τη θέση αυτή εξέφρασε επίσης ο αλγερινός αντιπρόσωπος Αμάρ Μπεντζαμά.

Ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γουντ, από την άλλη, υπερασπίστηκε τα «απαραίτητα και αναλογικά» πλήγματα που κατ’ αυτόν η χώρα του εξαπέλυσε ασκώντας το «δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα».

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά επιθυμία για ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή, όπου εργαζόμαστε ενεργά για να περιορίσουμε και να σταματήσουμε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν επιδιώκουμε απευθείας σύγκρουση με το Ιράν», διαβεβαίωσε, καλώντας το ΣΑ να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη για να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων που είναι ανεπτυγμένα στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα βομβαρδισμούς εναντίον 85 στόχων σε τέσσερις τοποθεσίες στη Συρία και σε άλλες τρεις στο Ιράκ, βάζοντας στο στόχαστρο απεσταλμένους των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, και παρατάξεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον.

Έχουν διαμηνύσει πως θα ακολουθήσουν κι άλλα πλήγματα σε αντίποινα για την επίθεση της 28ης Ιανουαρίου στη βάση τους στην Ιορδανία, στα σύνορα του βασιλείου με τη Συρία και δέκα χιλιόμετρα από το Ιράκ.

Τα αμερικανικά αντίποινα, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 45 ανθρώπους, καταδικάστηκαν έντονα από τη Δαμασκό, τη Βαγδάτη, καθώς και το Ιράν, ορκισμένο εχθρό των ΗΠΑ.

Ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί χαρακτήρισε τις αμερικανικές κατηγορίες «ψευδείς, ανυπόστατες και απαράδεκτες».

«Το Ιράν ουδέποτε επιδίωξε η σύρραξη να εξαπλωθεί στην περιοχή», υπογράμμισε. Όμως, «αν το Ιράν δεχθεί απειλές ή επίθεση (...) δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές δικαίωμά του να ανταποδώσει σθεναρά δυνάμει του διεθνούς δικαίου και του (σ.σ. καταστατικού) χάρτη του ΟΗΕ»

Το Ιράν υποστηρίζει ένοπλες οργανώσεις που κατηγορούνται από την Ουάσιγκτον για την αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στην Εγγύς Ανατολή, με φόντο τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

