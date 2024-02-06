Μπάιντεν : Θα ασκήσει βέτο σε ρεπουμπλικανικό σχέδιο νόμου για χορήγηση βοήθειας μόνο στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε χθες Δευτέρα ότι θα ασκήσει το βέτο του αν φθάσει στο γραφείο του σχέδιο νόμου που προωθούν Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων και προβλέπει τη χορήγηση στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας μόνο στο Ισραήλ, καθώς πιέζει για να εγκριθεί ευρύτερο πακέτο χρηματοδοτήσεων για την Ουκρανία, το Ισραήλ, την ασφάλεια των συνόρων κ.ά. προτεραιότητές του.

«Η κυβέρνηση ενθαρρύνει σθεναρά και τα δυο σώματα του Κογκρέσου να απορρίψουν αυτό το πολιτικό τέχνασμα και αντ’ αυτού να στείλουν στο γραφείο του προέδρου γρήγορα» το κείμενο που παρουσιάστηκε προχθές Κυριακή στη Γερουσία, ανέφερε η υπηρεσία προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου.

Το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε προχθές Κυριακή, καρπός πολύμηνων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία, προβλέπει να διατεθούν δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια των συνόρων, για να υποστηριχθεί η Ουκρανία, για να υποστηριχθεί το Ισραήλ, για τη δράση της CENTCOM και τις επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και για να υποστηριχθούν εταίροι των ΗΠΑ στον «Ινδοειρηνικό», σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν.

Όμως ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων διεμήνυαν ήδη αρκετά 24ωρα προτού παρουσιαστεί ότι θα το απορρίψουν και αντ’ αυτού θα προωθήσουν νομοσχέδιο που θα εγγυάται τη χορήγηση βοήθειας μόνο στο Ισραήλ.

Η Βουλή είχε ήδη περάσει τέτοιο νομοσχέδιο τον Νοέμβριο, που δεν τέθηκε καν σε συζήτηση στη Γερουσία, καθώς γινόταν προσπάθεια να εγκριθεί προηγούμενη πρόταση για συνολικό πακέτο χρηματοδοτήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.