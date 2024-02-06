«Ιστορική» χιονοθύελλα παραλύει τον ανατολικό Καναδά

Η ανατολικότερη επαρχία του Καναδά πρακτικά παρέλυσε χθες Δευτέρα αφού σημειώθηκε χιονόπτωση ενός μέτρου το σαββατοκύριακο, «ιστορική» καταιγίδα που εξώθησε τις αρχές να ζητήσουν βοήθεια του στρατού για τον αποχιονισμό.

Η χιονόπτωση παρέλυσε τα δίκτυα μεταφορών και συγκοινωνιών, οδήγησε στο κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων, σχολείων και δημόσιων θεσμών και προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στη Νέα Σκοτία.

«Έπεσαν ποσότητες ρεκόρ», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπομπ Ρόμπισοντ, καναδός μετεωρολόγος που χαρακτήρισε «ιστορική» τη θύελλα.

«Κατά τόπους έπεσαν 100 εκατοστά και πλέον», πρόσθεσε, αναφερόμενος ιδίως στην περιοχή του Καπ Μπρετόν, στον κόλπο Σεν Λορέν, όπου κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι μοιράστηκαν βίντεο και φωτογραφίες από την καταιγίδα, με άλλα να δείχνουν το χιόνι να έχει κλείσει πόρτες, άλλα να έχει φθάσει στις οροφές σπιτιών, να έχει θάψει αυτοκίνητα...

Στο διεθνές αεροδρόμιο της Χάλιφαξ, της πρωτεύουσας της επαρχίας, πολλές πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη ανεστάλη.

Ο εκχιονισμός «θα είναι δύσκολος και θα πάρει χρόνο», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της Νέας Σκοτίας, ο Τιμ Χιούστον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες μετά το μεσημέρι.

Τόνισε πως ζήτησε βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, ιδίως την ανάπτυξη του στρατού. Το ίδιο αίτημα υπέβαλαν οι γειτονικές επαρχίες Νιου Μπράνσγουικ και Ιλ ντι Πρενς Εντουάρ.

Ο καναδός υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χάρτζιτ Σάτζαν δήλωσε χθες πως ενέκρινε τα αιτήματα και ζήτησε από τις υπηρεσίες του να εξετάσουν ποιοι πόροι μπορούν να διατεθούν ταχύτερα, ώστε προχωρήσει η ανάπτυξή τους. Η Οτάβα, διαβεβαίωσε, θα δανείσει εξοπλισμό στη Νέα Σκοτία.

Τον Ιανουάριο του 2020, ο στρατός του Καναδά, που θεωρείται μέσο της υστάτης προσφυγής, είχε αναπτύξει 150 μέλη του στη γειτονική επαρχία της Νέας Γης, έπειτα από καταιγίδα που παρέλυσε την πρωτεύουσά της, τη Σεν Ζαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

