Σε μπελάδες έβαλε τον αστέρα του Χόλιγουντ Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ το πολυτελές ρολόι χειρός Audemars Piguet που ήθελε να δημοπρατήσει στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του για το κλίμα, με τη BILD να κάνει λόγο για «κινηματογραφικό δράμα».



Όταν έφτασε στο Μόναχο από το Λος Άντζελες, τελωνειακοί έψαξαν τις αποσκευές του Σβαρτσενέγκερ σε έρευνα ρουτίνας και εντόπισαν το ρολόι. Ο Άρνολντ προσπάθησε να τους εξηγήσει ότι το ρολόι να δημοπρατηθεί στο πλαίσιο του Schwarzenegger Climate Initiative προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Τελικά, κλήθηκε να πληρώσει 35.000 ευρώ. Ωστόσο, τα πρόστιμα που αντιμετωπίζει ο Άρνολντ Σβάρτσενέγκερ θα μπορούσαν να ξεπεράσουν και το ένα εκατομμύριο ευρώ, με δικηγόρους του σταρ να έχουν ήδη κινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με Γερμανούς αξιωματούχους, ο «Άρνι» θα έπρεπε να είχε δηλώσει το αντικείμενο, με αποτέλεσμα τώρα να ερευνάται για φοροδιαφυγή. Θα μπορούσε ακόμη και να γίνει δίκη εναντίον του στο Μόναχο.



Δικηγόρος δήλωσε στη BILD: «Στη Γερμανία υπάρχουν ακριβείς νομικές απαιτήσεις ως προς τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου με βάση τις ημερήσιες τιμές. Το δικαστήριο καθορίζει το ποσό της ημερήσιας τιμής λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές και οικονομικές συνθήκες του δράστη».



Δηλητηριώδεις αιχμές εκπροσώπου του για την υπόθεση



Ένας εκπρόσωπος του Ιδρύματος του ηθοποιού για το Κλίμα δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, μιλώντας στην BILD: «Η Πρωτοβουλία για το Κλίμα του Σβαρτσενέγκερ φυσικά δηλώνει τα πάντα σωστά, όπως κάνουν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί του Άρνολντ. Οι φιλανθρωπικές του δημοπρασίες συγκεντρώνουν εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για προγράμματα μετά το σχολείο για νέους στις Ηνωμένες Πολιτείες και για περιβαλλοντικά θέματα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε η Γερμανία να επενδύσει τόση ενέργεια για να μεταμορφώσει την οικονομία της και να την κάνει πιο οικολογική όπως κάνει επιβάλλοντας δασμούς στην περιουσία των πολιτών. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να μην του ζητήσουν να πληρώσει και για τα κοστούμια του στο τελωνείο».



