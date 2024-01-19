Με αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» επανήλθε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την παράδοση τουρκικών εξοπλισμών στο ναυπηγείο Σεφινέ στη Γιάλοβα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «πραγματοποιούμε όλες τις δράσεις μας πιστοί στο σύνθημα του Μπαρμπαρόσα «Αυτός που κυριαρχεί στις θάλασσες κυριαρχεί στον κόσμο». Με αυτή την αντίληψη έχουμε υλοποιήσει πολλά σχέδια για να διασφαλίσουμε την «Γαλάζια Πατρίδα». Σε αυτά τα σχέδια φτάσαμε στα επίπεδα εθνικής παραγωγής του 80%» και πρόσθεσε «εμείς τώρα πια δεν ναυπηγούμε μόνο απλά πλοία. Αλλά παράγουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα, το ωφέλιμο φορτίο και όλα τα οπλικά τους συστήματα».

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στα μελλοντικά σχέδια για την αμυντική παραγωγή της Τουρκίας λέγοντας ότι «κατά την προσεχή περίοδο, εκτός από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και όπως και τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, θα επικεντρωθούμε επίσης στην ανάπτυξη διαφόρων πολεμικών ναυτικών πλατφόρμων, από μη επανδρωμένα και αυτόνομα ναυτικά οχήματα έως υποβρύχιες πλατφόρμες και αεροπλανοφόρα. Φυσικά, ενώ κάνουμε όλα αυτά τα βήματα, δεν ξεχνάμε το γεγονός ότι η αμυντική βιομηχανία είναι ένας δυναμικός τομέας που απαιτεί συνεχή και με υψηλούς ρυθμούς εργασία και δεν επιτρέπει καμία στασιμότητα».

Αναφερθείς στον πόλεμο της Γάζας, ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι «οι οργανισμοί που έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την διεθνή ειρήνη απέτυχαν . Έχασαν την αξιοπιστία τους. Απλά παρακολούθησαν τις ενέργειες του Ντενιάχου ο οποίος είναι Φύρερ της εποχής μας και της ομάδας του που τα μάτια τους είναι γεμάτα από μίσος και αίμα που Στη Γάζα που φτάνουν στα όρια της γενοκτονίας».



