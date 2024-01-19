Η πρόσφατη μυστική συνάντηση μελών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και νεοναζί στο Πότσνταμ με αντικείμενο τις μαζικές απελάσεις μεταναστών και γερμανών με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχει θορυβήσει την γερμανική κοινωνία. Χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν εδώ και μέρες στους δρόμους διαφόρων γερμανικών πόλεων κατά της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και της συνάντησης που όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές παραπέμπει στις πιο σκοτεινές σελίδες της γερμανικής ιστορίας του 20ου αιώνα.

Με αφορμή την συνάντηση του Πόντσνταμ, την οποία αποκάλυψε το δημοσιογραφικό δίκτυο Correktiv, πραγματοποιήθηκε χθες στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο στο Βερολίνο συζήτηση στην οποία όλα τα κόμματα καταδίκασαν τις θέσεις της Εναλλακτικής για τη Γερμανία προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους που απορρέουν από το ακραίο κόμμα.

Ο πρόεδρος των γερμανών Σοσιαλδημοκρατών Λαρς Κλινγκμπάιλ έκανε λόγο για «λύκο με προβιά, απευθυνόμενος στην συμπρόεδρο του AfD Αλίς Βάιντελ, ενώ η αρχηγός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πρασίνων Μπρίτα Χάζελμαν μίλησε για «εχθρούς της δημοκρατίας».

AfD: «Εμείς υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα»

Από την πλευρά της, η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ υποσχέθηκε από το βήμα της βουλής, αυστηρή απάντηση των αρχών κατά των ακροδεξιών εξτρεμιστών και της ιδεολογίας τους. «Αυτό που βιώνουμε δεν αγνοεί την ιστορία αλλά ασπάζεται συνειδητά ναζιστικές ιδεολογίες», υπογράμμισε η υπουργός: «Όποιος συζητά σενάρια για μαζικές απελάσεις συνδέεται με την ρατσιστική ιδεολογία των ναζί, η οποία ήταν ο προάγγελος της διάσκεψης της Βάνζεε και του Ολοκαυτώματος. Κανείς εκ των συμμετεχόντων στο Πότσνταμ δεν μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια».

Απαντώντας εκ μέρους της Εναλλακτικής για τη Γερμανία ο βουλευτής Μπερντ Μπάουμαν απέρριψε τις κατηγορίες των υπολοίπων κομμάτων μιλώντας για «δυσφήμιση του AfD». Στη συνέχεια προειδοποίησε για «εκατομμύρια πολιτισμικά ξένους αιτούντες άσυλο» που θα εισρεύσουν στη Γερμανία: «Οι απελάσεις που συζητάμε δεν είναι κατά του δικαίου και του Συντάγματος. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πρόκειται για την εφαρμογή του δικαίου και του Συντάγματος. Εμείς υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα κι εσείς είσαστε οι αντίπαλοί του».

Τις επόμενες ημέρες οι διαδηλώσεις κατά της Εναλλακτικής για τη Γερμανία θα συνεχιστούν. Για το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις μεταξύ άλλων σε Στουτγάρδη, Χάλε, Ερφούρτη, Ντόρτμουντ και Καρλσρούη.

Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

