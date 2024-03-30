Le Soir: Ένα «Russiagate» πλανάται πάνω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«Ένα «Russiagate» πλανάται πάνω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο μήνες πριν από τις εκλογές» είναι ο τίτλος άρθρου της βελγικής εφημερίδας «Le Soir». Όπως επισημαίνεται, ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες (Τσεχίας, Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας) εντόπισαν δίκτυο το οποίο στόχευε στην παραπληροφόρηση και την άσκηση επιρροής ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου, μέσω της φιλορωσικής ιστοσελίδας «Voice of Europe». Παράλληλα, σημειώνεται ότι ορισμένοι ευρωβουλευτές, κυρίως από την ομάδα ID, φέρεται να είχαν πληρωθεί από φιλορωσική οργάνωση.

Οι Τσέχοι ανακοίνωσαν επίσης ότι η έρευνά τους έδειξε πως ο Ουκρανός ολιγάρχης Βίκτορ Μεντβεντσούκ, ιδιαίτερα κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν ο χρηματοδότης της «Voice of Europe». Συλληφθείς στην Ουκρανία, ο Βίκτορ Μεντβεντσούκ ανταλλάχθηκε, μαζί με άλλους 44 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου, με 200 Ουκρανούς μαχητές τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο συνεργάτης του, 'Αρτεμ Mαρτσέβσκι, κάτοικος Τσεχίας, ήταν «ο κινητήριος μοχλός». Οι δύο άνδρες εισήχθησαν στη λίστα των ατόμων στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Τσεχία.

«Τα χρήματα από τη Μόσχα χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή ορισμένων πολιτικών εκπροσώπων διάδοση ρωσικής προπαγάνδας», προσθέτουν οι τσεχικές υπηρεσίες πληροφοριών σύμφωνα με τη Soir.

Απαντώντας για το θέμα στο βελγικό κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ Ντε Κρόο ανέφερε ότι «η Ρωσία προσέγγισε τους ευρωβουλευτές, αλλά τους πλήρωσε επίσης για να προωθήσουν τη ρωσική προπαγάνδα. Δεν πρόκειται για αθώους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά για βουλευτές που λαμβάνουν χρήματα. Υπάρχει εξωτερική πίεση και εσωτερική συνεργασία, επίσης στη χώρα μας, στα ανώτατα επίπεδα των δημοκρατικών μας θεσμών» τόνισε. Ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο έκανε λόγο για «περιφερειακό εκλεγμένο αξιωματούχο» και σύμφωνα με το δημοσίευμα, όλοι δείχνουν τον Φίλιπ Ντεγουίντερ του ακροδεξιού κόμματος Vlaams Belang.

Υπογραμμίζεται στο άρθρο ότι «σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάποιος Βέλγος αιρετός αξιωματούχος έχει πληρωθεί από αυτόν τον οργανισμό» ούτε υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική έρευνα. Εκπρόσωπος της προέδρου του ΕΚ, σημείωσε ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα «είναι ενήμερη για τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί και τους εξετάζει συγκεκριμένα». Οι σοσιαλδημοκράτες από την πλευρά τους ζήτησαν να υπάρξει «επείγουσα συζήτηση», ενώ όπως αναφέρει το πρακτορείο Belga, οι Κ.Ο. Φιλελευθέροι και οι Πρασίνοι ζήτησαν να διεξαχθεί έρευνα για πιθανή παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρηματοδοτούμενη από τη Ρωσία. Τέλος, η επικεφαλής του Renew Βαλερί Χαγιέ, ζήτησε από την κ. Μέτσολα να ξεκινήσει έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

