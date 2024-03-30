Ο Αυστραλός δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης ορυχείων Κλάιβ Πάλμερ πέρασε την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να κατασκευάσει ένα πλήρως λειτουργικό αντίγραφο του «Τιτανικού».

Σε νέα συνέντευξή του στο Rolling Stone, ο Πάλμερ αναφέρθηκε στο πρότζεκτ και εξήγησε τι ελπίζει να πετύχει με αυτό. Όπως τόνισε ο Πάλμερ, τα αρχικά του σχέδια για την καθέλκυση του πλοίου το 2016 καθυστέρησαν λόγω πολλών παραγόντων, όπως το να εξερευθεί λύση για «να ενσωματωθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας και να παραμείνει ο σχεδιασμός του πλοίου ίδιος». «Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο απ΄ ότι νομίζαμε» είπε.

«Ένα από τα προβλήματα που είχαμε με τον Τιτανικό είναι ότι πρέπει να τον κάνεις ασφαλή» διευκρίνισε ο Πάλμερ. «Θα θυμάστε, στην ταινία (Τιτανικός) είχατε τον τύπο στο θωράκιο του ιστού να λέει «Παγόβουνο!» Αυτό έγινε επειδή από τη γέφυρα, δεν μπορούσες να δεις πάνω από την πλώρη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σήμερα. Έπρεπε λοιπόν να βάλουμε ένα εντελώς νέο κατάστρωμα στον Τιτανικό» ανέφερε.

Η πανδημία εμπόδισε επίσης το χρονοδιάγραμμα του έργου. Ωστόσο, ο Πάλμερ δεν προβλέπει προβλήματα με μελλοντικές παγκόσμιες καταστροφές στην υγεία, επειδή ο Τιτανικός ΙΙ θα είναι ένα «περιβάλλον χωρίς εμβόλια Covid».

«Δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να υποχρεωθούν να εμβολιαστούν», δήλωσε ο Πάλμερ, ο οποίος χρηματοδότησε αγωγή εκ μέρους της αυστραλιανής αστυνομίας και εργαζομένων στον παραϊατρικό τομέα που βρέθηκαν αντιμέτωποι με πειθαρχικά μέτρα επειδή αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με την εντολή εμβολιασμού.

Ωστόσο και οι εμβολιασμένοι επιβάτες θα είναι ευπρόσδεκτοι. «Πρέπει να απλώσουμε το χέρι μας στην αγάπη και τη φιλία για τους ανθρώπους που εμβολιάζονται παρά τις παρενέργειες. Πρέπει να τους προσέχουμε. Και είναι όλοι καλοί άνθρωποι» δήλωσε.

Αλλά ο μεγαλύτερος στόχος του Κλάιβ Πάλμερ με τον «Τιτανικό ΙΙ» είναι να δημιουργήσει ένα «διεθνές σύμβολο» ειρήνης σε μία εποχή με διαμάχες στην Ουκρανία και τη Γάζα και τον πόλεμο των Woke (Αφυπνισμένων).

Ο Πάλμερ ανακοίνωσε πρώτη φορά σχέδια για τον «Τιτανικό ΙΙ» το 2012 και ξανά το 2018. Έξι χρόνια αργότερα, το έκανε ξανά κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στην Όπερα του Σίδνεϊ με φόντο το διάσημο λιμάνι της πόλης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου συλλογίστηκε τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρώτο πλοίο. «Σκεφτόμαστε τους μουσικούς [που έπαιζαν μουσική καθώς βυθιζόταν το πλοίο], τους διασώστες, τους μηχανικούς… σκεφτόμαστε επίσης τον Τιτανικό και πώς σχεδιάστηκε από τους Ιρλανδούς και άλλους σχεδιαστές. Θυμόμαστε επίσης τις χιλιάδες ζωές που σώθηκαν από την καταστροφή του Τιτανικού λόγω των αλλαγών που έγιναν σε σωσίβιες λέμβους και στεγανά διαμερίσματα. Όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να εκτιμήσουμε ως μέρος της κουλτούρας μας, μέρος της ιστορίας μας. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό είναι να το θυμόμαστε αυτό, να το προωθούμε και να το εκθέτουμε ως αξία με την οποία μπορούμε να ζήσουμε. Και βλέπουμε σε μια εποχή που οι παραδοσιακές αξίες απειλούνται από αφυπνισμένους ανθρώπους που πιστεύουν ότι δεν είμαστε Αυστραλοί, ότι δεν έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα… Θέλω να εξαλείψω αυτές τις πολύ επαναστατικές, πολύ ανορθόδοξες ιδέες στην εποχή της αναταραχής» είπε.

H ομάδα του διένειμε ένα οκτάλεπτο βίντεο που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, δείχνοντας τη διάταξη του πλοίου και πώς θα φαίνεται κάθε δωμάτιο, με ηθοποιούς ντυμένους με κοστούμια εποχής.

Οι επιβάτες θα ενθαρρύνονται να είναι ντυμένοι με ρούχα της δεκαετίας του 1900, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, είπε ένας εκπρόσωπος.

Το πλοίο θα έχει μήκος 269 μέτρα και πλάτος 32,2 μέτρα, θα είναι ελαφρώς φαρδύτερο από το αρχικό. Θα μπορούν να επιβιβαστούν 2.345 επιβάτες σε εννέα καταστρώματα με 835 καμπίνες. Σχεδόν τα μισά από αυτά θα προορίζονται για επιβάτες πρώτης θέσης.

Ο Πάλμερ θέλει να αντιγράψει τον Τιτανικό, χωρίς τραγικό τέλος και θέλει επίσης την παγκόσμια ειρήνη.

«Όλοι ξέρουμε πώς να κάνουμε πόλεμο. Παίρνουμε στρατούς και χρηματοδοτούμε πολέμους. Ο κόσμος ξέρει για αυτό. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις ειρήνη. Για να κάνετε ειρήνη, πρέπει να την ακολουθείτε κάθε μέρα» αναφέρει σε δελτίο Τύπου.

Πηγή: skai.gr

