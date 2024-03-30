Λογαριασμός
Ελεύθεροι τρεις όμηροι από το μπαρ στην πόλη Έντε της Ολλανδίας - Πληροφορίες ότι ο δράστης είναι οπλισμένος - Βίντεο & φωτογραφίες

Ελεύθερα αφέθηκαν τρία άτομα που κρατούνταν όμηροι μέσα σε μπαρ της πόλης Έντε στην ανατολική Ολλανδία - Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και ζήτησε από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή.

UPDATE: 12:35
Ολλανδία

Απελευθερώθηκαν τρία άτομα που κρατούνταν όμηροι από δράστη ή δράστες μέσα σε μπαρ στην πόλη Έντε στην ανατολική Ολλανδία.

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία το περιστατικό ομηρείας είναι σε εξέλιξη.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο σημείο.

Η εφημερίδα de Telegraaf επικαλέστηκε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης έχει όπλα και εκρηκτικά.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ομηρεία έχει τρομοκρατικό κίνητρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ολλανδική αστυνομία.

ede

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα το καφέ λέγεται Petticoat και προσελκύει κυρίως νέους.

Καθώς δεν είχε ανοίξει ακόμη σήμερα το πρωί για τους πελάτες, εικάζεται ότι όμηροι είναι οι εργαζόμενοι στο καφέ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ο αριθμός των ομήρων είναι συνολικά 4 ή 5 άτομα. 

