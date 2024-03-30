Απελευθερώθηκαν τρία άτομα που κρατούνταν όμηροι από δράστη ή δράστες μέσα σε μπαρ στην πόλη Έντε στην ανατολική Ολλανδία.

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία το περιστατικό ομηρείας είναι σε εξέλιξη.

#BREAKING #Netherlands JUST IN: Three hostages held in a café in Ede, Netherlands, have been released, but the incident is not over, police say. pic.twitter.com/ugOjWR1Eqt — The National Independent (@NationalIndNews) March 30, 2024

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο σημείο.

#Ede - Ivm een lopend politie-incident verzoekt de politie om weg te blijven uit het centrum van Ede. Blijf binnen en kom niet kijken. ^hk — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

Η εφημερίδα de Telegraaf επικαλέστηκε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης έχει όπλα και εκρηκτικά.

Update Ede: We merken dat er veel vragen zijn over de aanleiding. Op dit moment is er geen indicatie voor een terroristisch motief. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ομηρεία έχει τρομοκρατικό κίνητρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ολλανδική αστυνομία.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα το καφέ λέγεται Petticoat και προσελκύει κυρίως νέους.

Καθώς δεν είχε ανοίξει ακόμη σήμερα το πρωί για τους πελάτες, εικάζεται ότι όμηροι είναι οι εργαζόμενοι στο καφέ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ο αριθμός των ομήρων είναι συνολικά 4 ή 5 άτομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.