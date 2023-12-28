Επιθέσεις στην κεντρική Νιγηρία: 198 νεκροί σύμφωνα με τις αρχές

Ο απολογισμός σειράς επιθέσεων εναντίον χωριών στην πολιτεία Πλατό, στην κεντρική Νιγηρία, από το βράδυ του Σαββάτου ως το πρωί της Τρίτης, έγινε ακόμη βαρύτερος χθες Τετάρτη, έφθασε σχεδόν τους 200 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δεν ξεκαθάρισαν ποιοι ήταν οι δράστες. Στην περιοχή οι εντάσεις είναι πολλές τα τελευταία χρόνια, κάποιες έχουν θρησκευτικές διαστάσεις. Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν εν μέσω Χριστουγέννων.

Ο πρόεδρος του κυβερνητικού συμβουλίου της Μπόκος, ο Μάντεϊ Κάσα, ανέφερε πως καταμέτρησε «148 χωρικούς (...) που σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ», κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της Νιγηρίας Κάσιμ Σιτέμα, στους οποίους προστίθενται «τουλάχιστον πενήντα νεκροί» στη γειτονική περιοχή Μπάρκιν Λάντι, σύμφωνα με τον Ντίξον Τσόλομ, αιρετό στο τοπικό κοινοβούλιο.

Προηγούμενος απολογισμός αναφερόταν σε 163 νεκρούς.

«Σας ζητάμε να αντισταθείτε στον πειρασμό να υποκύψετε στους διχασμούς και στη δηλητηριώδη ρητορική μίσους έναντι συμπολιτών σας όσο προσπαθούμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη και να εγγυηθούμε την ασφάλειά σας», δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος Σιτέμα απευθυνόμενος σε αντιπροσωπεία των τοπικών αρχών και σε εκτοπισμένους.

«Όχι λιγότερα από 20 χωριά» υπέστησαν επιθέσεις από το βράδυ του Σαββάτου ως το πρωί της Δευτέρας, είπε ο Μάντεϊ Κάσα, υπογραμμίζοντας πως ήταν «συντονισμένες».

Μίλησε ακόμη για «500 τραυματίες και χιλιάδες εκτοπισμένους».

Πολλά θύματα ενταφιάστηκαν προχθές Τρίτη. Επρόκειτο για «150 ανθρώπους», ανέφερε ο Τίμοθι Νούαν, αντιπρόεδρος της νιγηριανής εκκλησιαστικής οργάνωσης COCIN.

«Δολοφονήθηκε πολύς κόσμος, σκότωσαν ανθρώπους λες και ήταν ζώα, εν ψυχρώ, κάποιους μέσα στα σπίτια τους, άλλους έξω. Σήμερα (σ.σ. προχθές) κηδέψαμε κάπου 150 (θύματα) σε όλη την περιοχή», είπε.

Ο υποστράτηγος Αμπντουσαλάμι Αμπουμπακάρ, παρών σε μια από τις κηδείες σε ομαδικό τάφο, στο χωριό Μαϊγιάνγκα, στην Μπόκος, αναγνώρισε πως οι δυνάμεις ασφαλείας δυσκολεύτηκαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

«Ως τις τέσσερις το πρωί (την παραμονή των Χριστουγέννων), λάβαμε 36 κλήσεις. Αδυνατούσαμε να αντεπεξέλθουμε (σε όλες). Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, πολύ χειρότερα», είπε ο ανώτερος αξιωματικός σε χωρικούς.

Προχθές ο νιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας «να επέμβουν αμέσως» στην περιοχή, να βρουν και «να συλλάβουν τους δράστες», αφού καταδίκασε «σθεναρά τις επιθέσεις», σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Πλατό, ο Κέιλεμπ Μουφτγουάνγκ, κάλεσε επίσης να συλληφθούν «οι υπεύθυνοι για αυτές τις ειδεχθείς ενέργειες» προχθές.

Οι πληθυσμοί της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας για χρόνια δοκιμάζονται σκληρά εξαιτίας της δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων, πάνοπλων συμμοριών κακοποιών που λεηλατούν, απαγάγουν για λύτρα και δολοφονούν, καθώς και επιθέσεων και πράξεων αντεκδίκησης μεταξύ κτηνοτρόφων και γεωργών που ανταγωνίζονται για τους ολοένα πιο δυσεύρετους πόρους, τη γη και το νερό.

Την πολυδιάστατη κρίση, ασφαλείας και ανθρωπιστική, επιτείνουν η κλιματική αλλαγή και η πληθυσμιακή έκρηξη στη χώρα 215 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Τινούμπου, που ανέλαβε τον Μάιο, δηλώνει, όπως κι ο προκάτοχός του, πως η αντιμετώπιση της ανασφάλειας αποτελεί προτεραιότητά του.

